В Петербурге школьнику вспороли бедро после неудачной игры в снежки

Полиция ищет иностранца после нападения на школьника в Красносельском районе Петербурга. Причиной агрессии мог стать снежок, прилетевший не туда.
Бригада скорой увезла 14-летнего восьмиклассника с улицы Пограничника Гарькавого, 36/2, накануне, стало известно «Фонтанке» 2 декабря. Состояние пациента, который получил открытую рану бедра, медики оценили как тяжёлое. Пострадавшего поместили в реанимацию.
По предварительным данным, около шести часов вечера подросток играл в снежки у девятиэтажки, один из снарядов прилетел в окно квартиры. Ответом ему стал удар ножом.
«Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию нападавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По информации «Фонтанки», под подозрением 62-летний гражданин Таджикистана, в нулевых попадавшийся на незаконном обороте оружия, причинении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством.
В последний день осени на заигравшихся в снежки детей в полицию жаловалась женщина из Парголово, которая против воли стали объектом снежной «охоты». Ещё двоим школьникам после традиционных зимних забав потребовалась помощь медиков.