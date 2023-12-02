В Петербурге школьнику вспороли бедро после неудачной игры в снежки

Полиция ищет иностранца после нападения на школьника в Красносельском районе Петербурга. Причиной агрессии мог стать снежок, прилетевший не туда.



Бригада скорой увезла 14-летнего восьмиклассника с улицы Пограничника Гарькавого, 36/2, накануне, стало известно «Фонтанке» 2 декабря. Состояние пациента, который получил открытую рану бедра, медики оценили как тяжёлое. Пострадавшего поместили в реанимацию.



По предварительным данным, около шести часов вечера подросток играл в снежки у девятиэтажки, один из снарядов прилетел в окно квартиры. Ответом ему стал удар ножом.

