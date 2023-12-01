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    Петербурженка пожаловалась на ребят со снежками, а два школьника получили по голове

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    Сугробы в Петербурге — относительно редкое явление, поэтому школьники спешат насладиться зимними забавами, пока «сырье» для них не растаяло. Не всем нравятся летающие комья снега, а кто-то даже получает травмы в ходе игр.

    Как стало известно «Фонтанке» в пятницу, 1 декабря, накануне вечером в полицию позвонила женщина, которая настоятельно попросила сотрудников усилить патрулирование дворов в Парголово. Дама пожаловалась на подростков, которые попали в нее снежком. По словам пострадавшей, еще двое школьников бежали за ней и кидали снег в спину.

    Тем же вечером врачи скорой помощи приезжали в квартиру на Тихорецком проспекте к 9-летнему мальчику. С его слов, днем во дворе школы он получил ледышкой по голове. У ребенка диагностировали сотрясение.

    Похожий диагноз получил 10-летний подростков с улицы Николая Рубцова. Школьника доставили в больницу Святой Марии Магдалины после игры во дворе дома. Приятель запустил пострадавшему снежок прямо в затылок.

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