Петербурженка пожаловалась на ребят со снежками, а два школьника получили по голове

Сугробы в Петербурге — относительно редкое явление, поэтому школьники спешат насладиться зимними забавами, пока «сырье» для них не растаяло. Не всем нравятся летающие комья снега, а кто-то даже получает травмы в ходе игр.



Как стало известно «Фонтанке» в пятницу, 1 декабря, накануне вечером в полицию позвонила женщина, которая настоятельно попросила сотрудников усилить патрулирование дворов в Парголово. Дама пожаловалась на подростков, которые попали в нее снежком. По словам пострадавшей, еще двое школьников бежали за ней и кидали снег в спину.

