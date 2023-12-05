«Ребята в окна стучали». В Петербурге задержали того, кто мог ранить ножом игравшего в снежки подростка

Оперативники уголовного розыска нашли мужчину, после встречи с которым в Красносельском районе Петербурга школьник попал в больницу со вспоротым бедром. Он может служить примером сентенции об обманчивости внешности.
официальный представитель МВД России Ирина Волк
Видео задержания 5 декабря опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По информации «Фонтанки», оперативники взяли подозреваемого под руки во вторник на площади Чернышевского в Московском районе.
Пожилой мужчина притулился на скамейке, встрече с полицейскими он, судя по видео, не удивился.
«Фонтанка» писала, что в нападении на восьмиклассника, которое произошло на улице Пограничника Гарькавого вечером 1 декабря, заподозрили 62-летнего уроженца Таджикистана. По предварительным данным, 14-летний школьник получил удар ножом после игры в снежки, когда один из снарядов угодил в окно. Попал он, похоже, по больному.
«Ребята в окна два года стучали», — объясняет мужчина на видео.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье 115 — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».