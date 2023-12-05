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    «Ребята в окна стучали». В Петербурге задержали того, кто мог ранить ножом игравшего в снежки подростка

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    47 комментариев

    Оперативники уголовного розыска нашли мужчину, после встречи с которым в Красносельском районе Петербурга школьник попал в больницу со вспоротым бедром. Он может служить примером сентенции об обманчивости внешности.

    официальный представитель МВД России Ирина Волк

    Видео задержания 5 декабря опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По информации «Фонтанки», оперативники взяли подозреваемого под руки во вторник на площади Чернышевского в Московском районе.

    Пожилой мужчина притулился на скамейке, встрече с полицейскими он, судя по видео, не удивился.

    «Фонтанка» писала, что в нападении на восьмиклассника, которое произошло на улице Пограничника Гарькавого вечером 1 декабря, заподозрили 62-летнего уроженца Таджикистана. По предварительным данным, 14-летний школьник получил удар ножом после игры в снежки, когда один из снарядов угодил в окно. Попал он, похоже, по больному.

    «Ребята в окна два года стучали», — объясняет мужчина на видео.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье 115 — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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    Комментарии 47

    Гость05 Дек 2023 в 18:54
    Шерсть достала .
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