МИД позитивно оценил «жест доброй воли» ХАМАС по освобождению россиянина

Министерство иностранных дел России позитивно оценивает «жест доброй воли» руководства ХАМАС, которое освободило из плена россиянина Рона Кривого. Об этом 27 ноября сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Рон Олегович Кривой, похищенный палестинской вооруженной организацией ХАМАС 7 октября 2023 года, был освобожден 26 ноября. Об освобождении Кривого сообщила Мария Захарова. По ее словам, это стало возможным после работы МИД России в координации с израильскими властями при содействии Международного комитета Красного Креста.

«Обращаем внимание на то, что наш соотечественник получил возможность вернуться домой без увязки с выполнением согласованных при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в Газе заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах», — рассказала Мария Захарова.

Ранее пресс-секретарь главы политбюро движения ХАМАС Тахер ан-Нуну сообщил, что Кривой был освобожден в ответ на усилия президента России Владимира Путина.

Рон Кривой — 25-летний житель израильского города Кармиэль. Он родился в Израиле, но его родители являются гражданами России. Как сообщает информационно-аналитический сайт «Детали», Рон, единственный из семьи, родился не в России, при этом на момент похищения его российский паспорт был просрочен или не оформлен.