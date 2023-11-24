39 палестинских женщин и детей освобождены из тюрем Израиля

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари 24 ноября подтвердил освобождение палестинских заключенных из Израиля в первый день перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС.
«Мы <…> подтверждаем освобождение 39 женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах, в рамках реализации обязательств первого дня соглашения», — цитирует РИА Новости заявление аль-Ансари в соцсетях.
Как ранее сообщило издание The Times of Israel, по условиям перемирия в первый день освобождены 13 заложников-израильтян, женщины и дети. Как они ехали домой — смотрите здесь. Стороны договорились, что ХАМАС в конечном итоге может освободить больше людей в обмен на продление режима прекращения огня по схеме «один день — десять заложников». Всего в плену у ХАМАС теперь остается около 230 израильтян.
Также в первый день перемирия ХАМАС освободило 10 подданных Таиланда и 1 гражданина Филиппин, уточняет ТАСС. Несколько граждан Таиланда были освобождены «вне соглашения о перемирии».
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября, после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».