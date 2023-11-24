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    39 палестинских женщин и детей освобождены из тюрем Израиля

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    Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари 24 ноября подтвердил освобождение палестинских заключенных из Израиля в первый день перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС.

    «Мы <…> подтверждаем освобождение 39 женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах, в рамках реализации обязательств первого дня соглашения», — цитирует РИА Новости заявление аль-Ансари в соцсетях.

    Как ранее сообщило издание The Times of Israel, по условиям перемирия в первый день освобождены 13 заложников-израильтян, женщины и дети. Как они ехали домой — смотрите здесь. Стороны договорились, что ХАМАС в конечном итоге может освободить больше людей в обмен на продление режима прекращения огня по схеме «один день — десять заложников». Всего в плену у ХАМАС теперь остается около 230 израильтян.

    Также в первый день перемирия ХАМАС освободило 10 подданных Таиланда и 1 гражданина Филиппин, уточняет ТАСС. Несколько граждан Таиланда были освобождены «вне соглашения о перемирии».

    Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября, после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

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