Суд запретил съемку в зале, где рассматривают дело Треповой*

В здании Первого Западного окружного военного суда (ЗОВС) на Кирочной улице в Петербурге проходит первое заседание по делу обвиняемой в теракте Дарьи Треповой*. Как передает корреспондент «Фонтанки», суд запретил фотовидеофиксацию и трансляцию.
Тем не менее фото и видео разрешили снять до начала, в перерывах и после окончания заседания с согласия того, кого снимают, чем и воспользовались журналисты. Трепова была не против съемки, а второй фигурант, Дмитрий Касинцев, возражал.
Это первое слушание по существу, прокурор должен будет зачитать обвинительное заключение и определить порядок исследования доказательств вины Треповой.
Судя по всему, в суд пришло довольно много свидетелей по делу. Вероятно, обвинение сегодня не ограничится чтением обвинительного заключения. Дарью завели в «аквариум». Шесть конвоиров из МВД расположились вокруг клетки. Рядом еще один пристав и двое омоновцев.
Трепову судят за теракт на Университетской набережной в начале апреля 2023 года. По данным следствия, она передала статуэтку со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому, который вел творческую встречу в пространстве «Кибер Z фронт». Журналист умер на месте, пострадали больше 50 человек.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию первого заседания. Все, что известно о деле, читайте здесь.
*Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.