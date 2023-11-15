Суд запретил съемку в зале, где рассматривают дело Треповой*

В здании Первого Западного окружного военного суда (ЗОВС) на Кирочной улице в Петербурге проходит первое заседание по делу обвиняемой в теракте Дарьи Треповой*. Как передает корреспондент «Фонтанки», суд запретил фотовидеофиксацию и трансляцию.



Тем не менее фото и видео разрешили снять до начала, в перерывах и после окончания заседания с согласия того, кого снимают, чем и воспользовались журналисты. Трепова была не против съемки, а второй фигурант, Дмитрий Касинцев, возражал.