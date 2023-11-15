Дело Дарьи Треповой* начали рассматривать в Петербурге

Процесс по делу обвиняемой в теракте Дарьи Треповой* начался в Петербурге 15 ноября. В суде толпа журналистов и слушателей.
Дарью Трепову доставили в здание Первого Западного окружного военного суда (ЗОВС) на Кирочной, передает корреспондент «Фонтанки». Слушает дело судья 2 ЗОВС Тимур Жидков в составе коллегии из трех судей на выездном заседании. Обвинение представляет Генпрокуратура, интересы Треповой адвокат Даниил Берман.
Это первое слушание по существу, прокурор должен будет зачитать обвинительное заключение и определить порядок исследования доказательств вины Треповой.
Судя по всему, в суд пришло довольно много свидетелей по делу. Вероятно, обвинение сегодня не ограничится чтением обвинительного заключения. Дарью завели в «аквариум». Шесть конвоиров из МВД расположились вокруг клетки. Рядом еще один пристав и двое ОМОНовцев.
Вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, который, по версии следствия, пытался ее укрыть от следствия. Касинцев под домашним арестом, в суд он приехал в сопровождении сотрудника ФСИН. Трепова передала адвокату какие-то документы. Конвоир сперва внимательно изучил каждый листок.
Трепову судят за теракт на Университетской набережной в начале апреля 2023 года. По данным следствия, она передала статуэтку со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому, который вел творческую встречу в пространстве «Кибер Z фронт». Журналист умер на месте, пострадали больше 50 человек.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию первого заседания. Все, что известно о деле, читайте здесь.
*Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.