    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, сев

    755мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.26eur97.78

    Дело Треповой*

    Дело Дарьи Треповой* начали рассматривать в Петербурге

    726
    4 комментария
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Процесс по делу обвиняемой в теракте Дарьи Треповой* начался в Петербурге 15 ноября. В суде толпа журналистов и слушателей.

    Дарью Трепову доставили в здание Первого Западного окружного военного суда (ЗОВС) на Кирочной, передает корреспондент «Фонтанки». Слушает дело судья 2 ЗОВС Тимур Жидков в составе коллегии из трех судей на выездном заседании. Обвинение представляет Генпрокуратура, интересы Треповой адвокат Даниил Берман.

    Это первое слушание по существу, прокурор должен будет зачитать обвинительное заключение и определить порядок исследования доказательств вины Треповой.

    Судя по всему, в суд пришло довольно много свидетелей по делу. Вероятно, обвинение сегодня не ограничится чтением обвинительного заключения. Дарью завели в «аквариум». Шесть конвоиров из МВД расположились вокруг клетки. Рядом еще один пристав и двое ОМОНовцев.

    Вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, который, по версии следствия, пытался ее укрыть от следствия. Касинцев под домашним арестом, в суд он приехал в сопровождении сотрудника ФСИН. Трепова передала адвокату какие-то документы. Конвоир сперва внимательно изучил каждый листок.

    Трепову судят за теракт на Университетской набережной в начале апреля 2023 года. По данным следствия, она передала статуэтку со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому, который вел творческую встречу в пространстве «Кибер Z фронт». Журналист умер на месте, пострадали больше 50 человек.

    «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию первого заседания. Все, что известно о деле, читайте здесь.

    *Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость15 Ноя 2023 в 14:58
    Помер Максим...
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close