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    Взрыв на Университетской

    Дело Треповой*

    Жертва, фигуранты, обвинение, защита, суд

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    Фото: Александр Щербак/ТАСС
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    В Петербурге 15 ноября начался судебный процесс по делу о теракте, в результате которого погиб Владлен Татарский, еще 52 человека были ранены. Обвинение по трем статьям предъявлено Дарье Треповой, также на скамье подсудимых находится Дмитрий Касинцев — в его квартире девушка укрывалась после взрыва. Рассказываем, почему петербургское дело слушает Второй Западный окружной военный суд, который находится в Москве, а также — коротко обо всех участниках процесса.

    Дела о терроризме рассматривает только Второй Западный окружной военный суд (2 ЗОВС). Это прямо прописано в УПК. Как и тот факт, что 205 УК РФ слушает только коллегия из трех судей. Председательствующий судья Жидков проводит в Петербурге выездное заседание на базе 1 ЗОВС на Кирочной. Аналогичная ситуация была с делом о теракте в петербургском метро.

    Расследованием дела занимались федералы из ГСУ СК РФ, а представлять обвинение в суде будет Генпрокуратура.

    Накануне старта процесса в телеграм-каналах была опубликована информация, очевидно «слитая» из материалов дела. К примеру, в ней сообщалось, что Трепова по итогам экспертизы была признана вменяемой. Впрочем, разглашение запрещено только на этапе досудебного следствия, которое заканчивается с передачей дела в суд.

    Под стражу Трепову поместили в Москве, она содержалась в Лефортово, затем в конце лета ее этапировали в петербургскую «Шпалерку» — изолятор центрального подчинения, бывшая следственная тюрьма КГБ.

    В деле больше 60 томов. В каждом из них 250 листов. Это минимум 15 тысяч страниц формата А4 с двух сторон. Следствие закончилось в нетипично короткие сроки. По практике, военные суды выносят приговоры существенно быстрее, чем районные. Не исключено, что новый год Даша и Дима встретят уже в статусе осужденных.




    Кто такой Татарский


    Настоящее имя Владлена Татарского Максим Фомин, он родился в Макеевке Донецкой области в 1982 году. Сразу после школы пошел работать шахтером. Затем занимался бизнесом, а к событиям 2014 года в Донбассе находился за решеткой по обвинению в ограблении. Колония попала под обстрел, Татарский оказался на свободе и сразу же начал воевать за независимость Донбасса под позывным «Профессор». До 2017 года Владлен Татарский служил в разведке. Занялся журналистикой. С началом СВО оказался на передовой как независимый военкор. Его каналы в телеграме набирали популярность, к моменту гибели заметки Татарского читали порядка полумиллиона человек. Большой резонанс вызвало его включение из Георгиевского зала Кремля, где он заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Всё будет, как мы любим». Он также успел написать автобиографию «Бег», ее продолжение «Война» и серию рассказов «Медитация». Подробнее о нем тут, а о его творчестве тут. Президент Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.




    Кто такая Трепова


    Дарья Трепова родилась в Петербурге в 1997 году. Училась в Пушкине. Сообщалось, что ее отец умер, когда она была школьницей. Мать повторно вышла замуж. Ей 45, судя по открытой информации, работала в компаниях, связанных с виноторговлей. Отчим — 49-летний музыкант. Выступает в коллективе, о котором пишут как о виртуозах разных жанров, хорошо известных петербургским джазофилам.

    Трепова хорошо училась, была стобалльницей по итогам ЕГЭ по русскому языку. По некоторой информации, после окончания школы поступила в СПбГУ на медицинский факультет, но отчислилась по собственному желанию. Была дизайнером и подрабатывала в магазине винтажной одежды. Сообщалось, что Трепова замужем, но брак якобы фиктивный. Супруг Дмитрий был членом либертарианской партии, задолго до теракта уехал из России.

    Дарья участвовала в митинге после начала СВО, вместе с мужем была задержана и наказана 10 сутками ареста. В суде участие в митинге отрицала. Подробнее о ней тут, тут и вот здесь.




    Кто такой Касинцев


    Дмитрию Касинцеву 26 лет. Он приехал в Петербург из Уссурийска примерно шесть лет назад. Закончил в городе университет и магистратуру, подрабатывал репетитором. Отец говорил о нем, как о физике-математике. С Треповой он связан через ее мужа Дмитрия, они были однокурсниками.




    Судья по делу Треповой


    Коллегию по делу Треповой возглавляет Жидков Тимур Георгиевич. Ему 41 год, с 2011 года был судьей в Белогорском гарнизонном военном суде, в 2017 ушел в Дальневосточный окружной военный суд. При обсуждении вопроса о его карьере члены Высшей квалификационной коллегии интересовались, зачем он менял фамилию в 1999 году. Жидков поделился, что после развода родителей взял фамилию матери. На вопрос о частых поездках за границу кандидат ответил, что бывал в основном в Китае, куда из Амурской области, где он на тот момент работал, попасть очень легко. Во 2 ЗОВСе он недавно, с марта 2022 года. Судя по всему, это первое его «громкое» дело.




    Адвокат Дарьи Треповой


    Интересы Треповой представляет адвокат Даниил Берман. В СМИ сообщалось, что к нему обратились её родные. Вот примеры его работы по другим делам:

    • Защищает обвиняемого в госизмене журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
    • Защищал осужденного на семь лет за военные «фейки» экс-полицейского Сергея Клокова.
    • Представлял интересы редактора «Первого канала» Марии Овсянниковой.
    • Представлял интересы признанного иноагентом адвоката Ивана Павлова**, который в свою очередь защищал осужденного за госизмену Ивана Сафронова.
    • Участвовал в процессе по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, представлял интересы его бывшей жены Екатерины Рейферт.
    • Помогал задержанным после акций протеста в поддержку журналиста Ивана Голунова.

    *Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень экстремистов и террористов

    **Внесен Минюстом в список иноагентов

    Фото: Александр Щербак/ТАСС

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