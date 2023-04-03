«В реальной жизни я злая очень». Что писала Дарья Трепова в аккаунте, который удалила

Дарью Трепову, задержанную утром 3 апреля по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского, сегодня обсуждают все. Девушку в Петербурге многие знали по никнейму «Даша Тыковка» в twitter. В этом году она сменила ник, а незадолго перед взрывом и вовсе удалила аккаунт. Как сообщила «Фонтанке» ее знакомая, Трепова еще и вышла из дружеского чата.

Одна из подписанных на нее девушек отреагировала сообщением, которое, наверное, наиболее ярко отражает общее замешательство: «Мы же просто лохи из интернета че происходит то вообще» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.). Фолловеры отмечают, что Даша производила впечатление обычной девочки, судя по тому контенту, который она публиковала.

«Фонтанка» изучила несколько сотен постов из удаленного аккаунта «Даши Тыковки» и не нашла ни одного намека на террористические планы или кровожадные настроения. То ли Трепова хорошо скрывала истинные чувства за постиронией, то ли, действительно, в Москве подверглась мощной вербовке.

Сквозь многочисленные шутки Тыковки про отношения и секс порой просматривается горькая ирония на тему расставаний, ностальгии по детству. Не хотелось бы анализировать чужие посты подобно произведениям писателей на уроках литературы, поэтому публикуем их в неизменном виде, с пунктуацией, свойственной формату соцсети.

«блин пипец ща такой позитивный парень заходил всего за минуту общения с ним я захотела жить и почувствовала себя крутой…. я его люблю» «правила жизни даши тыковки 1. алкоголь и наркотики говно 2. надо регулярно смотреть духоподъемное аниме 3. какать каждый день» «экологичные привычки: вместо бумажных полотенец можно вытирать руки об штаны» «чето уже не получается любить россию за запах чёрной смородины…» «а помнишь бабушкин компотик с ревенем и малиной… и блины на завтрак…» «я каждый день слушала про сраную бывшую девушку и как ему плохо с ней было… и через 0,01сек после нашего расставания он сошёлся с ней… как будто я ниче не значила никогда…»

«крошка) не переживай он не говорит, что любит, не потому что стесняется) а потому что надеется что между вами все само собой закончится)» «практикуем благодарность и принятие не «ты вел себя как полный конч» а «спасибо за материал для твитов» «это образ в интернете!!! в реальной жизни я злая очень» Как можно увидеть из этих сообщений, никто и заподозрить не мог Дарью в какой-либо подрывной, в прямом смысле этого слова, деятельности. В то, что Даша Тыковка устроила теракт, поверить не может никто.

Дарью Трепову задержали утром 3 апреля. СК подозревает её в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной, где проходила встреча движения «Кибер Фронт». Дарья передала военкору Владлену Татарскому статуэтку с его изображением, которая позже взорвалась. Татарский погиб, травмы различной степени тяжести получили более 30 человек. Пострадавшие до сих пор остаются в больницах.

Изначально дело квалифицировали по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Позднее власти заявили, что расценивают произошедшее как теракт.