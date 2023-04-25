Техник МВД получил 7 лет за «фейки про армию» в телефонных разговорах

Перовский районный суд Москвы вынес приговор бывшему технику столичного управления МВД Семиэлю Веделю (в деле он проходил как Сергей Клоков) по делу о распространении заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ. Дело было возбуждено по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК (публичное распространение фейков про армию по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Подсудимый 24 апреля получил семь лет колонии общего режима, он лишён звания капитана внутренней службы МВД, также ему в течение 4 лет запрещено занимать государственную должность, сообщила пресс-служба суда.

Ведель, как пишет РБК , в марте 2022 года стал первым арестованным по делу о распространении фейков об армии. До этого он 20 лет проработал в московской полиции как водитель, техник и на других должностях.

Обвинение доказывало, что мужчина в марте трижды разговаривал по телефону с друзьями и коллегами о ситуации на Украине и осуждал действия российских войск. Это и стало причиной возбуждения дела. «Фонтанка» рассказывала, что телефон мужчины поставили на прослушку, возможно, из-за интереса к его начальнику (которого Ведель возил как водитель) или из-за того, что сам Ведель родился на Украине и рос в Буче. Адвокат обвиняемого Даниил Берман настаивал, что частный телефонный разговор нельзя считать публичным распространением информации. Следователь, как писали СМИ, парировал, что прослушивающий сотрудник испытал «чувство тревоги, страха и незащищенности со стороны государства». А раз свидетель разговора есть, значит, он уже не личный.

