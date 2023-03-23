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    Яшин* рассказал, как прослушка телефона полицейского стала делом о публичном распространении фейков

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    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ЯШИНЫМ ИЛЬЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ЯШИНА ИЛЬИ ВАЛЕРЬЕВИЧА.

    Следствие сочло телефонный разговор об Украине фейком о ВС РФ. Фигурант — столичный полицейский, уже экс. Обвинение основывается на прослушке. Подробности дела 23 марта рассказал Илья Яшин* (признан иноагентом. — Прим. ред.): с фигурантом он якобы познакомился на тюремной «сборке» и читал обвинительное заключение.

    Уголовное дело о фейках было возбуждено год назад. Сотрудник полиции Сергей Ведель (Клоков) негативно высказывался о спецоперации по телефону, который прослушивали коллеги. Яшин предполагает, что на прослушку устройство Сергея поставили либо из-за интереса к его начальнику, либо из-за того, что водитель, работающий в главке, родился на Украине, детство прошло в Буче.

    9 марта прошлого года Ведель пообщался с родными, спустя сутки коллеги составили рапорт по поводу высказываний в ходе этого разговора. Через неделю это выросло в уголовное дело о публичном распространении ложных сведений о действиях ВС РФ. Защита пыталась доказать, что частный разговор уже по определению не может быть публичным. На это следователь ответил, что прослушивающий сотрудник испытал от услышанного «чувство тревоги, страха и незащищенности со стороны государства». А раз свидетель разговора есть, значит, он уже не личный.

    Следующее слушание по делу Веделя, согласно информации на сайте Перовского суда, назначено на 29 марта.

    *Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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