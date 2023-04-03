СК РФ переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге на теракт: новости СВО за 3 апреля

По последним данным, в результате взрыва в петербургском кафе пострадали 33 человека Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 апреля.

Время нахождения на СВО добровольцам будут засчитывать в трудовой стаж Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому период пребывания в добровольческом формировании будут засчитывать в страховой стаж работника. Речь идет об исчислении страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Таким образом, теперь в страховой стаж, наравне с периодами работы, будет засчитываться срок пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также использовании ВС за пределами территории России. Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

В Мелитополе взорвался автомобиль. Ранен чиновник Утром 3 апреля в Мелитополе на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города. При взрыве автомобиля пострадал один человек — им оказался Максим Зубарев, занимавший должность главы администрации поселка Акимовка.

— Состояние Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжелое, — говорится в сообщении администрации Мелитополя.

Запорожский Телеграф / T.me

Путин создал госфонд поддержки участников СВО и семей погибших «Защитники Отечества» Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов. Организация будет оказывать помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. В документе говорится, что деятельность Фонда направлена на оказание поддержки и помощи ветеранов боевых действий спецоперации, а также членам семей бойцов, погибших в ходе выполнения боевых задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила из-за увечья, полученного при выполнении боевых задач. Впервые о планах создать фонд поддержки участников СВО глава государства заявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Тогда Путин отметил, что структуры фонда должны заработать во всех регионах уже в этом году.

Председателем новой структуры стала Анна Цивилева — глава совета директоров «Колмар груп», специализирующейся на угледобыче. СК РФ переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге на теракт Уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский, переквалифицировали на теракт. Об этом сообщает Следственный комитет России. Ранее дело было возбуждено по статье об убийстве с отягчающими обстоятельствами.

По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. В МВД опубликовали видео допроса девушки, где она признаёт, что пронесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. На вопрос, кто передал статуэтку, отвечает, что расскажет попозже.

МВД России

— У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), — говорится в сообщении Следственного комитета РФ. — Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, от исполнителей до заказчиков.

По последним данным, в результате взрыва в петербургском кафе пострадали 33 человека. По информации «Фонтанки», Дарью Трепову этапировали в Москву. Меру пресечения ей изберут в Басманном суде. Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

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СБУ предъявила блогеру Юрию Подоляке обвинения в госизмене Служба безопасности Украины заочно предъявила блогеру Юрию Подоляке обвинения по ряду статей, в том числе о госизмене и действиях, направленных на захват власти.

В СБУ утверждают, что, находясь в России, он распространял в социальных сетях, на интернет-платформах и в эфире российского телевидения недостоверную информацию о событиях в зоне конфликта на Украине. Всего Подоляке предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Финляндия станет членом НАТО 4 апреля — Россия в ответ укрепит военный потенциал Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндию во вторник примут в альянс, ее флаг поднимут в штаб-квартире в Брюсселе.

— Завтра мы будем приветствовать Финляндию как 31-го члена НАТО, — сказал Столтенберг, выступая в Брюсселе. — Это сделает Финляндию безопаснее, а альянс — сильнее.

В ответ на вступление Финляндии в НАТО Россия собирается укрепить военный потенциал на западном и северо-западном направлениях. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.



— В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России, — сказал Грушко.



В Госдуме готовят поправки об уголовной ответственности за содействие МУС Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы о штрафах и реальных сроках лишения свободы за содействие деятельности Международного уголовного суда на территории России. Об этом сообщает пресс-служба думы.

— По итогам совещания Вячеслав Володин сообщил, что профильные комитеты ГД готовят поправки в Федеральный закон «О безопасности», которые запретят на нашей территории деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан, — говорится в сообщении. — Также речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними. Кроме того, предлагается наделить президента РФ полномочиями по защите граждан России в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству.

Володин отметил, что «необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления, с этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы». Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.