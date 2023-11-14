    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, сев

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.26eur97.78

    Fontanka.Digital

    Дарья Трепова* вернулась в Петербург. Суд по убийству Татарского начинается

    788
    3 комментария

    В Петербурге начинается процесс над Дарьей Треповой*, слушать дело будет тройка военных судей. Обвинение предъявлено по трем статьям: подделка документов, незаконный оборот взрывных устройств, теракт.

    Расследование было завершено в необычайно короткие сроки: взрыв на Университетской набережной произошел 2 апреля, а в октябре Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.

    Следствие считает: Трепова знала, что в статуэтке взрывчатка. Подарок предназначался военкору Владлену Татарскому (Максим Фомин). Он погиб, 52 человека ранены. Глава СК Бастрыкин сказал, что в деле 85 потерпевших.

    Мотивом преступления названы оппозиционные взгляды Треповой. Целью — дестабилизация органов власти и отказ от военных действий на Украине. Сообщниками Треповой следствие считает украинца Юрия Денисова** и покинувшего Россию журналиста Романа Попкова**. Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве терактом, он в розыске.

    Трепову будут судить вместе с Дмитрием Касинцевым. У него Дарья пряталась после взрыва, а он не выдал подругу. За укрывательство ему грозит до 2 лет колонии.

    *Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов

    **Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погиб Владлен ТатарскийТерактУбийство
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость14 Ноя 2023 в 21:21
    Стрелочница.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close