Дарья Трепова* вернулась в Петербург. Суд по убийству Татарского начинается

В Петербурге начинается процесс над Дарьей Треповой*, слушать дело будет тройка военных судей. Обвинение предъявлено по трем статьям: подделка документов, незаконный оборот взрывных устройств, теракт.
Расследование было завершено в необычайно короткие сроки: взрыв на Университетской набережной произошел 2 апреля, а в октябре Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.
Следствие считает: Трепова знала, что в статуэтке взрывчатка. Подарок предназначался военкору Владлену Татарскому (Максим Фомин). Он погиб, 52 человека ранены. Глава СК Бастрыкин сказал, что в деле 85 потерпевших.
Мотивом преступления названы оппозиционные взгляды Треповой. Целью — дестабилизация органов власти и отказ от военных действий на Украине. Сообщниками Треповой следствие считает украинца Юрия Денисова** и покинувшего Россию журналиста Романа Попкова**. Попкову заочно предъявлено обвинение в руководстве терактом, он в розыске.
Трепову будут судить вместе с Дмитрием Касинцевым. У него Дарья пряталась после взрыва, а он не выдал подругу. За укрывательство ему грозит до 2 лет колонии.
*Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов
**Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга