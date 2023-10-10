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    СК: расследование дела о теракте в Петербурге, жертвой которого стал военкор Татарский, завершено

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    Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в Петербурге, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. Об этом сообщили в ведомстве 10 октября.

    Дарье Треповой предъявили обвинение по трём статьям. Ей вменяют незаконный оборот взрывчатых устройств, использование заведомо поддельного документа и теракт, совершённый организованной группой.

    СК установил, что преступление готовили долго и тщательно на территории Украины несогласные с проведением спецоперации. «Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ», — заявили в ведомстве.

    По версии следствия, 2 апреля Трепова по указанию украинских кураторов принесла в кафе на Университетской набережной, где проходила встреча с Владленом Татарским, начинённую взрывчаткой статуэтку и передала её военкору. Он погиб, ранения в результате взрыва получили 52 человека.

    Девушку задержали на Парнасе в квартире знакомого Дмитрия Касинцева, «Фонтанка» рассказывала подробности её допроса. Касинцеву вменили укрывательство особо тяжкого преступления. Он под домашним арестом в Петербурге. Трепова под стражей в Москве.

    Организаторами теракта СК считает гражданина Украины Юрия Денисова и проживающего там же журналиста Романа Попкова. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

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