СК: расследование дела о теракте в Петербурге, жертвой которого стал военкор Татарский, завершено

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в Петербурге, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. Об этом сообщили в ведомстве 10 октября.



Дарье Треповой предъявили обвинение по трём статьям. Ей вменяют незаконный оборот взрывчатых устройств, использование заведомо поддельного документа и теракт, совершённый организованной группой.

СК установил, что преступление готовили долго и тщательно на территории Украины несогласные с проведением спецоперации. «Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ», — заявили в ведомстве.