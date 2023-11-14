В Шереметьево «ЕНОТ» будет бороться с беспилотниками

Для борьбы с дронами в московском аэропорту Шереметьево установили радиолокационно-оптический комплекс «ЕНОТ-СД». Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Система «ЕНОТ-СД» предназначена для автоматического обнаружения низколетящих целей, верификации их по видеоизображению, а также для противодействия им путем создания помех. Кроме того, комплекс может выявлять и минимизировать угрозы для полетов, связанные с птицами. «ЕНОТ» должен определять координаты, высоту, скорость и направления движения стаи, а затем передать данные инженеру-орнитологу.

