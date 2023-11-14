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    В Шереметьево «ЕНОТ» будет бороться с беспилотниками

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    Для борьбы с дронами в московском аэропорту Шереметьево установили радиолокационно-оптический комплекс «ЕНОТ-СД». Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

    Система «ЕНОТ-СД» предназначена для автоматического обнаружения низколетящих целей, верификации их по видеоизображению, а также для противодействия им путем создания помех. Кроме того, комплекс может выявлять и минимизировать угрозы для полетов, связанные с птицами. «ЕНОТ» должен определять координаты, высоту, скорость и направления движения стаи, а затем передать данные инженеру-орнитологу.

    РЛС «ЕНОТ», указывает компания-разработчик, предназначен для обнаружения беспилотных воздушных судов малого и сверхмалого классов (взлетная масса от 0,25 кг), а также наземных и подводных целей.

    В 2023 году Москва и Московская область неоднократно подвергались атакам украинских дронов. На фоне этого в столичных аэропортах вводили ограничения работы.

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    БеспилотникиШереметьево
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    Комментарии 8

    Гость14 Ноя 2023 в 21:09
    На алике купили))
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