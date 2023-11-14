В Шереметьево «ЕНОТ» будет бороться с беспилотниками

Для борьбы с дронами в московском аэропорту Шереметьево установили радиолокационно-оптический комплекс «ЕНОТ-СД». Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Система «ЕНОТ-СД» предназначена для автоматического обнаружения низколетящих целей, верификации их по видеоизображению, а также для противодействия им путем создания помех. Кроме того, комплекс может выявлять и минимизировать угрозы для полетов, связанные с птицами. «ЕНОТ» должен определять координаты, высоту, скорость и направления движения стаи, а затем передать данные инженеру-орнитологу.
РЛС «ЕНОТ», указывает компания-разработчик, предназначен для обнаружения беспилотных воздушных судов малого и сверхмалого классов (взлетная масса от 0,25 кг), а также наземных и подводных целей.
В 2023 году Москва и Московская область неоднократно подвергались атакам украинских дронов. На фоне этого в столичных аэропортах вводили ограничения работы.