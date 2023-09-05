Росавиация: аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский вернулись к штатной работе

Росавиация отчиталась о завершении периода временного ограничения полётов в столичных аэропортах.



«С 07:30 мск 5 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.



Ночью «в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» ограничения вводились во Внуково и Шереметьево. На запасные аэродромы были направлены пять самолетов. Их пассажиры уже доставлены в пункты назначения.



«В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — подчёркивается в сообщении.

