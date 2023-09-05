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    Сбиты три беспилотника, пытавшиеся атаковать Москву

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    В сторону Москвы ночью 5 сентября направлялись три беспилотных летательных аппарата. Средства ПВО уничтожили их в Московской, Калужской и Тверской (в районе Завидово) областях. Люди, по предварительным данным, не пострадали. Об этом сообщает столичный мэр Сергей Собянин.

    В Истринском районе Подмосковья из-за падения обломков, по предварительной информации, поврежден бытовой объект. Оперативные службы устраняют последствия ЧП.

    В Калужской области БПЛА был сбит в 02:57 на территории Медынского района, добавляет губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

    Почти 50 рейсов задерживаются на вылет и прилет в Домодедово, Внуково, Шереметьево и в Жуковском, еще несколько отменены, передает ТАСС со ссылкой на аэропорты.

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