В Финском заливе отремонтировали российский кабель, который повредили «в результате внешнего воздействия»

Подводный волоконно-оптический кабель «Балтика», который проходит от Кингисеппа до Калининграда в Балтийском море, отремонтировали. Пресс-служба «Ростелекома» в понедельник, 13 ноября, сообщила о досрочном завершении восстановительных работ.
Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью РФ, восстановлена в полном объеме.
По данным «Ростелекома», повреждение кабеля зафиксировали 7 октября 2023 года в 23:30 по московскому времени. Не уточняется, как именно была повреждена линия «Балтика». «Обрыв кабеля произошел в результате внешнего воздействия в 28 км от поврежденного участка газопровода Balticconnector», — сказано в сообщении компании.
В ходе восстановительных работ заменили 6 километров оптического кабеля. Ремонт провели за 7 рабочих дней.
СМИ рассказали о повреждении российского кабеля связи 6 ноября. Тогда в Кремле заявляли, что не располагают информацией о повреждении линии связи.
Газопровод Balticconnector в Балтийском море, который соединяет Финляндию и Эстонию, перекрыли 8 октября из-за утечки. «Фонтанка» подробно описывала, как менялась версия инцидента на газопроводе: от взрыва до упавшего якоря, от России до Китая. Недавно финны достали якорь, который повредил Balticconnector. Как пишут финские СМИ, вероятно, его потерял китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear.