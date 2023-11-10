Финны достали якорь, который повредил газопровод Balticconnector, и поняли, чей он

Финские следователи смогли извлечь из глубин якорь, который, вероятно, повредил газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Скорее всего, он принадлежит не российскому судну.



Как пишут финские СМИ 10 ноября, как и предполагалось, поднятый из моря якорь, вероятно, потерял китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear.

«На данный момент можно констатировать, что якорь, поднятый из моря, по некоторым техническим данным подходит в качестве якоря для Newnew Polar Bear», — заявил комиссар по расследованию преступлений Ристо Лохи.