Финны достали якорь, который повредил газопровод Balticconnector, и поняли, чей он

Финские следователи смогли извлечь из глубин якорь, который, вероятно, повредил газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Скорее всего, он принадлежит не российскому судну.
Как пишут финские СМИ 10 ноября, как и предполагалось, поднятый из моря якорь, вероятно, потерял китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear.
«На данный момент можно констатировать, что якорь, поднятый из моря, по некоторым техническим данным подходит в качестве якоря для Newnew Polar Bear», — заявил комиссар по расследованию преступлений Ристо Лохи.
Но техническое расследование все еще продолжается, центральная криминальная полиция расследует дело как вандализм при отягчающих обстоятельствах. Газопровод планируют запустить не ранее апреля 2024 года.
«Фонтанка» подробно описывала, как менялась версия инцидента на газопроводе Balticconnector: от взрыва до упавшего якоря, от России до Китая.
Newnew Polar Bear принадлежит китайской судоходной компании Newnew Shipping Line, которая в 2023 году открыла регулярную контейнерную линию между Китаем и портами Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург и Калининград по Северному морскому пути (СМП). Судно было построено специально для работы на этой линии. 6 октября контейнеровоз зашел в Балтийск, а 10 октября судно вышло из Петербурга.
Newnew Polar Bear шёл в Петербург — по финским СМИ распространилось фото, якобы сделанное в порту города на Неве 9 октября, где одна из якорных цепей Newnew Polar Bear опущена в воду. Журналисты гадали, есть ли на ней якорь.