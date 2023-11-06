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    В Финском заливе поврежден российский кабель связи

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    51 комментарий

    Российский кабель связи в Финском заливе, который частично пролегает и через экономическую зону Суоми, оказался поврежден.

    Финские СМИ 6 ноября пишут, что «Ростелеком» уведомил Хельсинки о произошедшем еще 12 октября. Министерство труда и экономики заявило, что компания также «обсудила возможности для ремонтных работ».

    Сейчас, по данным издания, российское ремонтное судно «Спасатель Карев» устраняет повреждения. По информации MarineTraffic, корабль сейчас и правда работает в финской зоне.

    Причина и серьезность повреждений не уточняются. Неизвестно также, связан ли инцидент с повреждением газопровода Balticconnector.

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    Комментарии 51

    Гость06 Ноя 2023 в 20:37
    Хотелось бф видеть
    +0−0
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