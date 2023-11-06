В Финском заливе поврежден российский кабель связи

Российский кабель связи в Финском заливе, который частично пролегает и через экономическую зону Суоми, оказался поврежден.



Финские СМИ 6 ноября пишут, что «Ростелеком» уведомил Хельсинки о произошедшем еще 12 октября. Министерство труда и экономики заявило, что компания также «обсудила возможности для ремонтных работ».



Сейчас, по данным издания, российское ремонтное судно «Спасатель Карев» устраняет повреждения. По информации MarineTraffic, корабль сейчас и правда работает в финской зоне.



Причина и серьезность повреждений не уточняются. Неизвестно также, связан ли инцидент с повреждением газопровода Balticconnector.

