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    «Росатом» заявил, что не имеет отношения к повреждению газопровода Balticconnector

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    8 комментариев

    «Росатом» отверг версию о причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к повреждению газопровода Balticconnector в Балтийском море. Об этом в среду, 18 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление госкорпорации.

    Как сказано в заявлении, никаких технологических происшествий при переходе судна из Мурманска в Санкт-Петербург не фиксировалось. «Якорь на ходу не вытравливался, каких-либо технологических инцидентов зафиксировано не было», — сказали в «Росатоме».

    Накануне стало известно о версии эстонских журналистов. Они считают, что к повреждению газопровода между Финляндией и Эстонией может быть причастен китайский контейнеровоз.

    Эстонско-финский газопровод был перекрыт 8 октября из-за утечки. Норвежские сейсмологи говорили о вероятном взрыве в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит газопровод. В Финляндии же сосредоточились на движении кораблей и выдвинули одну из версий — повреждение трубы от удара корабельного якоря.

    Президент РФ Владимир Путин назвал версию о причастности России к аварии на газопроводе «чушью собачей».

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    РосатомГазопровод
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    Комментарии 8

    Гость18 Окт 2023 в 13:31
    Если контейнеровоз атомный и китайский причем здесь Росатом вообще?
    +0−0
    Алик-118 Окт 2023 в 13:03
    Эстонские журналисты выдали версию? Это прогресс! Я ждал от них реакции только года через два. Хозяева их расшевелили
    +1−0
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