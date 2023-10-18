«Росатом» заявил, что не имеет отношения к повреждению газопровода Balticconnector

«Росатом» отверг версию о причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к повреждению газопровода Balticconnector в Балтийском море. Об этом в среду, 18 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление госкорпорации.

Как сказано в заявлении, никаких технологических происшествий при переходе судна из Мурманска в Санкт-Петербург не фиксировалось. «Якорь на ходу не вытравливался, каких-либо технологических инцидентов зафиксировано не было», — сказали в «Росатоме».



Накануне стало известно о версии эстонских журналистов. Они считают, что к повреждению газопровода между Финляндией и Эстонией может быть причастен китайский контейнеровоз.