Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки

Подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли в ночь на 8 октября из-за подозрения, что он дал течь. Об этом говорится в заявлении компании-оператора Gasgrid Finland.

Компания сообщила, что около двух часов ночи вместе с эстонским оператором Elering заметила «необычное падение давления» в подводном газопроводе и заподозрила течь.



«Клапаны подводного трубопровода теперь закрыты, и утечка, таким образом, остановлена», — уведомляет Gasgrid Finland. Вместе с Elering она начала расследование инцидента.