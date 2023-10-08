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    Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки

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    Подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли в ночь на 8 октября из-за подозрения, что он дал течь. Об этом говорится в заявлении компании-оператора Gasgrid Finland.

    Компания сообщила, что около двух часов ночи вместе с эстонским оператором Elering заметила «необычное падение давления» в подводном газопроводе и заподозрила течь.

    «Клапаны подводного трубопровода теперь закрыты, и утечка, таким образом, остановлена», — уведомляет Gasgrid Finland. Вместе с Elering она начала расследование инцидента.

    Финский оператор отметил, что это не повлияло на стабильность газовой системы Финляндии. Газ сейчас поставляется в страну через СПГ-терминал Inkoo.

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    Газопровод
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