К повреждению газопровода Balticconnector может быть причастен китайский контейнеровоз

К повреждению газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear, которое подошло к трубе «гораздо ближе», чем обычно. К такому выводу пришли эстонские журналисты.

Уточняется, что контейнеровоз ходит под флагом Гонконга. По данным издания, Newnew Polar Bear шел из Шанхая с промежуточной остановкой в Калининграде в порт Санкт-Петербурга. Он достиг Северной столицы России 8 октября. Судно шло со скоростью 11 узлов, но почему-то при подходе к газопроводу в 1:19 ночи по местному времени начало снижать скорость до 9,5 узлов. В 1:24 ночи судно ускорилось, скорость движения составила уже более 11 узлов. В этот промежуток времени китайский контейнеровоз пересек газопровод, уточняет эстонская пресса.