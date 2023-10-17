К повреждению газопровода Balticconnector может быть причастен китайский контейнеровоз

К повреждению газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear, которое подошло к трубе «гораздо ближе», чем обычно. К такому выводу пришли эстонские журналисты.
Уточняется, что контейнеровоз ходит под флагом Гонконга. По данным издания, Newnew Polar Bear шел из Шанхая с промежуточной остановкой в Калининграде в порт Санкт-Петербурга. Он достиг Северной столицы России 8 октября. Судно шло со скоростью 11 узлов, но почему-то при подходе к газопроводу в 1:19 ночи по местному времени начало снижать скорость до 9,5 узлов. В 1:24 ночи судно ускорилось, скорость движения составила уже более 11 узлов. В этот промежуток времени китайский контейнеровоз пересек газопровод, уточняет эстонская пресса.
Правительство до сих пор расплывчато называет подозреваемых, поскольку информация деликатная в политическом и дипломатическом плане, сообщили СМИ в госструктурах.
«Раз нет официальных подозреваемых, то и требовать от них нечего», — объясняется в публикации, почему власти Эстонии до сих пор не обратились к властям Китая.
Эстонско-финский газопровод был перекрыт 8 октября из-за утечки. Норвежские сейсмологи говорили о вероятном взрыве в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит газопровод. В Финляндии же сосредоточились на движении кораблей и выдвинули одну из версий — повреждение трубы от удара корабельного якоря.
Президент РФ Владимир Путин назвал версию о причастности России к аварии на газопроводе «чушью собачей».