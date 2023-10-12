Финские СМИ назвали «движение кораблей» основной версией аварии на Balticconnector

Газопровод Balticconnector мог получить повреждения от удара корабельного якоря, сообщают финские СМИ. К 12 октября, по данным финской прессы, внимание следствия сосредоточено именно на «движении кораблей», а не на «подводной составляющей».

Такое же мнение накануне высказал глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен. Он предположил, что к аварии «могла привести серия событий в штормовую погоду».



Напомним, газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи накануне информировали, что зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector. Сообщалось, что специалистам потребуется пять месяцев, чтобы собрать подводное оборудование, осмотреть и отремонтировать участок трубы.

