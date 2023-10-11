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    Полиция Финляндии нашла «внешние следы» на дне у поврежденного газопровода Balticconnector

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    На дне в районе утечки газопровода Balticconnector обнаружили некие «внешние следы». Об этом в среду, 11 октября, сообщают финские СМИ со ссылкой на Центральную криминальную полицию Финляндии.

    «На морском дне в месте утечки имеются внешние следы. Техническое расследование требует времени, как и рассмотрение и анализ результатов», — заявил представитель полиции в ходе пресс-конференции. Подводные исследования будут проводиться еще как минимум несколько дней, уточнил он.

    Комиссар по уголовным делам Ристо Лохи заявил, что есть основания подозревать, что причиной повреждения стала «внешняя сила». Также он добавил, что, согласно нынешней точке зрения, маловероятно, что причиной произошедшего мог стать взрыв. «Причиной все еще может быть якорь, случайно застрявший в трубе», — цитирует Лохи одно из финских СМИ.

    Расследование проводится на глубине десятков метро и на обширной территории. Также природные условия — ветер — усложняют процесс.

    Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи накануне информировали, что зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector.

    Ранее сообщалось, что специалистам потребуется пять месяцев, чтобы собрать подводное оборудование, осмотреть и отремонтировать участок трубы.

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