    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    4 м/с, южн

    747мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd99.93eur105.69

    Поврежденный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией будут восстанавливать до весны 2024 года

    636
    5 комментариев

    Восстановление поврежденного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией продлится как минимум до апреля 2024 года. Об этом 11 октября сообщил на своем сайте оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid.

    Специалистам потребуется пять месяцев, чтобы собрать подводное оборудование, осмотреть и отремонтировать участок трубы. Таким образом, ближайшая возможная дата ввода в эксплуатацию Balticconnector — начало апреля 2024 года, говорится в сообщении.

    Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи накануне информировали, что зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector.

    Президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции сообщил, что газопровод мог быть поврежден в результате внешнего воздействия.

    В НАТО пообещали «единый и решительный» ответ, если подтвердится намеренная атака на подводный газопровод Balticconnector.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close