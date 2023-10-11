Поврежденный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией будут восстанавливать до весны 2024 года

Восстановление поврежденного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией продлится как минимум до апреля 2024 года. Об этом 11 октября сообщил на своем сайте оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid.



Специалистам потребуется пять месяцев, чтобы собрать подводное оборудование, осмотреть и отремонтировать участок трубы. Таким образом, ближайшая возможная дата ввода в эксплуатацию Balticconnector — начало апреля 2024 года, говорится в сообщении.



Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи накануне информировали, что зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector.

