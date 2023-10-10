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    Диверсия? Что случилось с подводным газопроводом между Финляндией и Эстонией

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    Подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог быть поврежден в результате внешнего воздействия. Об этом на пресс-конференции 10 октября сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё.

    «Вполне вероятно, что повреждение как газовой трубы, так и кабеля связи является результатом внешней деятельности. Причина ущерба пока неясна, расследование продолжается при сотрудничестве Финляндии и Эстонии», — цитируют его финские СМИ.

    Он добавил, что беседовал сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Военно-политический блок готов оказать помощь в расследовании инцидента.

    Вслед за Ниинистё выступил премьер-министр страны Петтери Орпо. Он заявил, что возможной причиной повреждения газопровода мог стать саботаж. Утечка находится в экономической зоне Финляндии. Расследованием занимается Центральная криминальная полиция страны. Помимо газопровода поврежден телекоммуникационный кабель. Поврежденное место предположительно находится в зоне ответственности Эстонии.

    Как ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники, в качестве одной из версий рассматривается диверсия.

    Финский оператор газопровода компания Gasgrid заявила, что утром 10 октября приступила к исследованию трубопровода. Специалисты определят место и размер повреждения, после чего компания сможет начать планировать ремонт вместе с эстонским оператором Elering.

    Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за подозрений об утечке 8 октября. В ночь на воскресенье специалисты заметили «необычное падение давления». Директор Gasgrid Finland Янне Грёнлунд заявил, что ремонт может занять от нескольких месяцев и более. При этом в компании заверили, что утечка на газопроводе не повлияла на стабильность газовой системы страны. Газ сейчас поставляется в Финляндию через СПГ-терминал Inkoo.

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