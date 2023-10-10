Диверсия? Что случилось с подводным газопроводом между Финляндией и Эстонией

Подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог быть поврежден в результате внешнего воздействия. Об этом на пресс-конференции 10 октября сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё.



«Вполне вероятно, что повреждение как газовой трубы, так и кабеля связи является результатом внешней деятельности. Причина ущерба пока неясна, расследование продолжается при сотрудничестве Финляндии и Эстонии», — цитируют его финские СМИ.

Он добавил, что беседовал сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Военно-политический блок готов оказать помощь в расследовании инцидента.