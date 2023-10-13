Путин о причастности России к аварии на Balticconnector: «Чушь собачья»

Владимир Путин назвал версию о причастности РФ к аварии на газопроводе между Финляндией и Эстонией «чушью собачьей», передает 13 октября РИА Новости. Президент России добавил, что не знал о существовании этого трубопровода.
«Чушь собачья. <…> он очень маленький по объему <…> если «Северные потоки» по 55 миллиардов кубических метров, каждый из них, то здесь я не знаю сколько, 5–10 миллиардов, это максимум. Более того, я еще раз повторяю: я даже не знал, что он существует, этот трубопровод», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Президент России сказал, что в «Газпроме» считают, что Balticconnector не так защищен, как «Северные потоки», поэтому причиной подрыва трубопровода могло стать «все что угодно».
Напомним, газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи накануне информировали, что зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector. Сообщалось, что специалистам потребуется пять месяцев, чтобы собрать подводное оборудование, осмотреть и отремонтировать участок трубы.
12 октября финские СМИ сообщили, что внимание следствия сосредоточено именно на «движении кораблей», а не на «подводной составляющей». Одна из версий — повреждение от удара корабельного якоря.