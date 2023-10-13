Путин о причастности России к аварии на Balticconnector: «Чушь собачья»

Владимир Путин назвал версию о причастности РФ к аварии на газопроводе между Финляндией и Эстонией «чушью собачьей», передает 13 октября РИА Новости. Президент России добавил, что не знал о существовании этого трубопровода.



«Чушь собачья. <…> он очень маленький по объему <…> если «Северные потоки» по 55 миллиардов кубических метров, каждый из них, то здесь я не знаю сколько, 5–10 миллиардов, это максимум. Более того, я еще раз повторяю: я даже не знал, что он существует, этот трубопровод», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

