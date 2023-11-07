В Кремле ответили на вопрос о повреждении российского кабеля в Финском заливе

Кремль не располагает информацией о повреждении в Финском заливе кабеля связи, соединяющего Санкт-Петербург и Калининградскую область. Об этом 7 ноября во время конференц-колла с журналистами заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

«Мы не обладаем информацией на этот счет», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

В «Ростелекоме» сообщили, что этот инцидент не отразился на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям.

Накануне стало известно, что российский кабель связи в Финском заливе, который частично пролегает и через экономическую зону Суоми, оказался поврежден. По данным финских СМИ, «Ростелеком» уведомил Хельсинки о произошедшем еще 12 октября. Уточняется, что над устранением повреждений работает российское ремонтное судно «Спасатель Карев».