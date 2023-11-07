    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    749мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.04eur99.01

    В Кремле ответили на вопрос о повреждении российского кабеля в Финском заливе

    6123
    6 комментариев

    Кремль не располагает информацией о повреждении в Финском заливе кабеля связи, соединяющего Санкт-Петербург и Калининградскую область. Об этом 7 ноября во время конференц-колла с журналистами заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

    «Мы не обладаем информацией на этот счет», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

    В «Ростелекоме» сообщили, что этот инцидент не отразился на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям.

    Накануне стало известно, что российский кабель связи в Финском заливе, который частично пролегает и через экономическую зону Суоми, оказался поврежден. По данным финских СМИ, «Ростелеком» уведомил Хельсинки о произошедшем еще 12 октября. Уточняется, что над устранением повреждений работает российское ремонтное судно «Спасатель Карев».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КабельПовреждениеДмитрий ПесковФинский залив
    ЛАЙК1
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость07 Ноя 2023 в 14:26
    А мужики-то и не знают...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close