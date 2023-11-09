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    «В экстремальных условиях эксплуатации». Петербург определился с беспилотной специализацией

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    Власти Петербурга разработали «программу развития беспилотия». Об этом рассказал заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Дмитрий Прожерин в ходе «Баркемп-2023. Национальная технологическая революция 20.35». По его словам, документ был принят в сентябре и включает такие разделы, как развитие производителей, кадры, научно-производственный центр и экспериментальный правовой режим.

    По словам чиновника, том числе беспилотную специализацию будет иметь четвертая площадка Особой экономической зоны в Шушарах. «Это и разработка комплектующих, и производство», — сказал он. Ранее сообщалось, что новая площадка ОЭЗ займет 120 га на территориях бывшего завода Toyota, доставшихся городу после ухода японского концерна. Сейчас власти Петербурга находятся на финальной стадии заключения соответствующего соглашения с Минэкономразвития.

    Специализацией Петербурга будет «разработка и тестирование беспилотных систем в экстремальных условиях эксплуатации», сообщил Дмитрий Прожерин. Модератор сессии — основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов уточнил, что петербургский НПЦ также будет делать упор на программном обеспечении, искусственном интеллекте, системах управления безопасностью полетов, двигателях и решениях в сфере аэродинамики.

    Превращение Петербурга в «опорную площадку» нацпроекта по беспилотникам Александр Беглов анонсировал еще в начале 2023 года. В частности, сообщалось, что в Северной столице будет создан научно-производственный центр компетенций, но что он будет собой представлять, не уточнялось.

    Подробнее о том, как в Петербурге будут развивать беспилотную авиацию и как над городом будут испытывать грузовые дроны, читайте в материале «Фонтанки».

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