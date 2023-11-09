«В экстремальных условиях эксплуатации». Петербург определился с беспилотной специализацией

Власти Петербурга разработали «программу развития беспилотия». Об этом рассказал заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Дмитрий Прожерин в ходе «Баркемп-2023. Национальная технологическая революция 20.35». По его словам, документ был принят в сентябре и включает такие разделы, как развитие производителей, кадры, научно-производственный центр и экспериментальный правовой режим.



По словам чиновника, том числе беспилотную специализацию будет иметь четвертая площадка Особой экономической зоны в Шушарах. «Это и разработка комплектующих, и производство», — сказал он. Ранее сообщалось, что новая площадка ОЭЗ займет 120 га на территориях бывшего завода Toyota, доставшихся городу после ухода японского концерна. Сейчас власти Петербурга находятся на финальной стадии заключения соответствующего соглашения с Минэкономразвития.