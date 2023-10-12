Вступила в силу «грибная» уголовная статья. Что вы об этом думаете?

С 12 октября в России начинает действовать новая статья УК РФ, предусматривающая суровое наказание за сбор, уничтожение и повреждение краснокнижных грибов и растений. Это федеральный закон от 14.04.2023 N 113-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Самые строгие меры — лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в 1,5 — 3 млн рублей. Беспокоит ли вас эта перспектива, или вы вообще не фанат даров леса? Предлагаем вам пройти опрос, опубликованный на этой странице ниже.



Комитет лесного хозяйства Московской области уточнил список грибов, которые точно нельзя собирать:

Подберезовик разноцветный (Leccinum variicolor)



Полубелый гриб (Boletus impolitus)



Синяк, или гиропор синеющий (Gyroporus cyanescens)



Каштановый гриб (Gyroporus castaneus)



Сыроежка зеленоватая (Russula virescens)



Сыроежка разнолистная (Russula heterophylla)



Сыроежка золотистая (Russula aurea)



Груздь золотисто-желтый лиловеющий (Lactarius repraesentaneus)



Ложносвинуха лепистовидная (Leucopaxillus lepistoides)



Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus)



Паутинник чешуйчатый (Cortinarius pholideus)



Трутовик овечий (Albatrellus ovinus)



Трутовик разветвленный или зонтичный, или гриб-баран (Polyporus umbellatus)



Спарассис курчавый или грибная капуста (Sparassis crispa)



Ежовик коралловидный (Hericium coralloides)



Саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum)



Лиоция студенистая или скользкая (Leotia viscosa)



Дубовик обыкновенный или оливково-бурый (Suillellus luridus)



Дубовик крапчатый (Neoboletus erythropus)



Боровик укореняющийся (Coloboletus radicans)



Говорушка подогнутая (Infundibulicybe geotropa)



Млечник древесинный (Lactarius lignyotus)



Это все краснокнижные, то есть редкие грибы, но многие из них съедобные, и даже обычные грибники в лесу охотно берут их, например, подберезовик разноцветный с пёстрой серо-белой шляпкой, сыроежки. Дубовики и полубелые вполне съедобны, хотя далеко не все их знают и собирают (но бывает — «Фонтанка» писала о фантастическом дубовике). Сложность в том, что многие грибники не разбираются в разновидностях и не могут отличить жгуче-едкую, или рвотную сыроежку (приводящую к желудочным расстройствам), от пищевой, от кроваво-красной, просто красной, замечательной, охристой или той самой золотистой.



Некоторые «существа» в этом списке вообще не похожи на привычные нам грибы, например, ежовик коралловидный, саркосома шаровидная или гиднеллум Пека, напоминающий кровоточащий зуб. Черный трюфель, родственник знаменитого французского собрата, растет преимущественно на Кавказе — очень редкий гриб, находящийся под угрозой исчезновения.

Юристы считают, что новый закон вряд ли затронет обычных грибников, и собираются наблюдать, какая будет правоприменительная практика по новой уголовной «грибной» статье 260.1 УК РФ.



Тем временем грибной сезон в Ленобласти продолжается. Петербуржцы с удовольствием собирают подберёзовики, маслята и другие любимые всеми грибы.

