Кровоточащие Зубы находят в лесах Ленобласти

Странные грибы, как будто покрытые каплями крови, встречают петербургские грибники в лесах.
Это Гиднеллум Пека, который называют также Кровоточащим Зубом или Клубникой со сливками. Это несъедобный, но и не токсичный гриб, живущий в симбиозе с хвойными деревьями. Свое научное название он получил в честь американского миколога Чарльза Хортона Пека, жившего в XIX — начале XX века. Фотографии из лесов Ленобласти публикует 18 августа Нижне-Свирский государственный заповедник, недавно его показывали и в сообществе «Грибы и Грибники СПб».
На вкус этот гриб очень горький. Иногда его используют как краситель.