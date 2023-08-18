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    Кровоточащие Зубы находят в лесах Ленобласти

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    Фото: Александр / «Грибы и Грибники СПб»
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    Странные грибы, как будто покрытые каплями крови, встречают петербургские грибники в лесах.

    Это Гиднеллум Пека, который называют также Кровоточащим Зубом или Клубникой со сливками. Это несъедобный, но и не токсичный гриб, живущий в симбиозе с хвойными деревьями. Свое научное название он получил в честь американского миколога Чарльза Хортона Пека, жившего в XIX — начале XX века. Фотографии из лесов Ленобласти публикует 18 августа Нижне-Свирский государственный заповедник, недавно его показывали и в сообществе «Грибы и Грибники СПб».

    На вкус этот гриб очень горький. Иногда его используют как краситель.

    Фото: Александр / «Грибы и Грибники СПб»

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