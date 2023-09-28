Девять лет за грибки? Адвокат объяснила, стоит ли ждать уголовных дел в отношении грибников по новой статье

Новая статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающая ответственность за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений, вступает в силу с 12 октября. Максимальным наказанием за умышленное уничтожение, незаконную добычу и продажу таких грибов станет девять лет лишения свободы. Но обычных грибников это, скорее всего, не затронет, сообщает 27 сентября «Лента.ру» со ссылкой на адвоката Татевик Чугурян.
Адвокат отмечает, что ответственность за посягательства на краснокнижные растения и грибы прописана и в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Как именно квалифицировать каждое конкретное грибное правонарушение, будет зависеть от нескольких факторов. Например, от масштабов экологического вреда и степени общественной опасности деяния. При этом Чугурян подчеркивает, что в отношении грибников вряд ли стоит ожидать возбуждения уголовных дел. Если случайно срезать гриб из Красной книги, то даже административное производство может быть прекращено по причине малозначительности проступка. Какой будет правоприменительная практика по новой уголовной «грибной» статье 260.1 УК РФ, покажет время.
«Правоприменители в ожидании разъяснений, традиционно излагаемых в Постановлениях пленума и Обзорах Верховного Суда», — говорит адвокат.
Как ранее сообщала «Фонтанка», минимальное наказание по новой статье — обязательные работы до 480 часов, штраф до миллиона рублей или в размере заработной платы за период до двух лет. Отягчающими обстоятельствами станут продажа ценных грибов или растений через Интернет, использование служебного положения, а также наличие сообщников (организованная группа лиц) и предварительный сговор. Если организовать канал продажи ценных грибов через Интернет с несколькими сотрудниками, то за такую деятельность можно лишиться свободы на срок от 6 до 9 лет. Штраф будет варьироваться от 500 тысяч до 3 млн рублей.
При этом в лесах Ленобласти из краснокнижного списка встречается не так много видов: саркосома шаровидная, грифола курчавая, рядовка-исполин, трутовик лакированный, звездовик сводчатый, полипорус зонтичный, спарассис курчавый (грибная капуста) и болетопсис бело-черный. Многие из этих грибов несъедобны и интереса для грибников не представляют.