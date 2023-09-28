Девять лет за грибки? Адвокат объяснила, стоит ли ждать уголовных дел в отношении грибников по новой статье

Новая статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающая ответственность за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений, вступает в силу с 12 октября. Максимальным наказанием за умышленное уничтожение, незаконную добычу и продажу таких грибов станет девять лет лишения свободы. Но обычных грибников это, скорее всего, не затронет, сообщает 27 сентября «Лента.ру» со ссылкой на адвоката Татевик Чугурян.



Адвокат отмечает, что ответственность за посягательства на краснокнижные растения и грибы прописана и в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Как именно квалифицировать каждое конкретное грибное правонарушение, будет зависеть от нескольких факторов. Например, от масштабов экологического вреда и степени общественной опасности деяния. При этом Чугурян подчеркивает, что в отношении грибников вряд ли стоит ожидать возбуждения уголовных дел. Если случайно срезать гриб из Красной книги, то даже административное производство может быть прекращено по причине малозначительности проступка. Какой будет правоприменительная практика по новой уголовной «грибной» статье 260.1 УК РФ, покажет время.