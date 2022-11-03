Может, они решили до Нового года расти? Белых в лесах под Петербургом стало больше, найден и почти фантастический дубовик

«Слой набирал обороты. Сегодня их было даже чуть больше, чем 28-го октября. И что самое любопытное, хватало малышей... Конечно, не все из них справились с ночными морозами, но было достаточно и вполне живых грибов. Может, они решили до Нового года расти?! А если серьёзно, в ноябре и прежде встречал белые с боровиками, но столько в это время — никогда», — рассказал о своём походе в лес 2 ноября миколог-любитель Станислав Кривошеев в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

