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    Может, они решили до Нового года расти? Белых в лесах под Петербургом стало больше, найден и почти фантастический дубовик

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    Боровик (Boletus pinophilus). Урожай 2 ноября 2022 года
    Боровик (Boletus pinophilus). Урожай 2 ноября 2022 годаФото: Станислав Кривошеев/Грибы и Грибники СПб
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    Петербургские грибники, знающие места и осенние грибы, продолжают сезон. Собирают в основном трубчатые лисички, ежовики, краснушки. Но встречаются и боровики.

    «Слой набирал обороты. Сегодня их было даже чуть больше, чем 28-го октября. И что самое любопытное, хватало малышей... Конечно, не все из них справились с ночными морозами, но было достаточно и вполне живых грибов. Может, они решили до Нового года расти?! А если серьёзно, в ноябре и прежде встречал белые с боровиками, но столько в это время — никогда», — рассказал о своём походе в лес 2 ноября миколог-любитель Станислав Кривошеев в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

    Подписчица сообщества Марианна заканчивает сезон удивительной находкой. Это дубовик крапчатый (Neoboletus erythropus). «Классная находка! А с учётом даты — почти фантастика», — комментирует Станислав.

    А Марина не взяла с собой корзинок и пожалела: лисички и ежовики пришлось складывать в ведро и пакеты.

    Боровик (Boletus pinophilus). Урожай 2 ноября 2022 года
    Боровик (Boletus pinophilus). Урожай 2 ноября 2022 годаФото: Станислав Кривошеев/Грибы и Грибники СПб

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