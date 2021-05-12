Сотрудник инспекции по охране Нижне-Свирского заповедника Анатолий Смирнов запечатлел на свою камеру очень редкий гриб — саркосому шаровидную. Фото появилось в официальном аккаунте заповедника.
«Список грибов Нижне-Свирского заповедника пополнился новым краснокнижным видом: определение саркосомы шаровидной (Sarcosoma globosum) было уточнено специалистами-микологами. Они подтвердили, что саркосома шаровидная встречается в нескольких районах Ленинградской области, но в Лодейнопольском районе ранее отмечена не была. Гриб может «тайно» обитать в лесу, но его невозможно заметить и определить, пока он не сформирует плодовое тело, однако это происходит раз в несколько лет», — отмечают сотрудники заповедника.
Прошлой весной в Ломоносовском районе Ленобласти нашли целую поляну саркосом. Фотографу удалось запечатлеть процесс спороношения — это очень красиво.