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В заповеднике Ленобласти выросла саркосома шаровидная — гриб, занесённый в Красную книгу

В Нижне-Свирском заповеднике впервые нашли очень редкий краснокнижный гриб

Сотрудник инспекции по охране Нижне-Свирского заповедника Анатолий Смирнов запечатлел на свою камеру очень редкий гриб — саркосому шаровидную. Фото появилось в официальном аккаунте заповедника.

«Список грибов Нижне-Свирского заповедника пополнился новым краснокнижным видом: определение саркосомы шаровидной (Sarcosoma globosum) было уточнено специалистами-микологами. Они подтвердили, что саркосома шаровидная встречается в нескольких районах Ленинградской области, но в Лодейнопольском районе ранее отмечена не была. Гриб может «тайно» обитать в лесу, но его невозможно заметить и определить, пока он не сформирует плодовое тело, однако это происходит раз в несколько лет», — отмечают сотрудники заповедника.

Прошлой весной в Ломоносовском районе Ленобласти нашли целую поляну саркосом. Фотографу удалось запечатлеть процесс спороношения — это очень красиво.

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Комментарии (6)

AlBerkut
Грибовотчеры? Или правильнее будет машрумвотчеры? 🤔
Точно! Машрумвотчеры 😎😂😂😂
DEMOMON
Несъедобен.
Лучше "Саркосцифа ярко-красная". Можно есть.
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