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10.03.2020 13:32
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Краснокнижный гриб под Петербургом начал размножаться, хотя обычно делает это летом

Очень редкий для нашей полосы гриб — краснокнижная Sarcosoma globosum, то есть саркосома шаровидная — замечен под Петербургом. Ещё более удивительно то, что фотографу удалось заснять процесс спороношения, который обычно происходит при температуре плюс 20–25 градусов.

Целую поляну саркосом нашёл в выходные в Ломоносовском районе Ленинградской области Антон Кубышкин из сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Как рассказал он «Фонтанке» 10 марта, фотосессия проходила при температуре воздуха плюс 3 градуса. Гриб подсветили фонариком, отчего тот нагрелся и начал выстреливать споры.

Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb

«При фотосессии ни одна саркосома не пострадала, — отмечает фотограф. — Очень важно для науки не потерять данный вид. Просим вас относиться к нему с уважением и оберегать». Sarcosoma globosum включена в Красную книгу Ленинградской области и находится под охраной. В январе Смольный сообщал о том, что государственные инспекторы в области охраны окружающей среды усилили защиту краснокнижных видов грибов.

«Фонтанка» много раз писала о том, как флора и фауна реагируют на аномально тёплую зиму. Большинство животных и растений хорошо чувствуют себя в таких условиях, но есть исключения, для которых наличие снега и льда является жизненно необходимым. Это, например, зайцы и нерпы.

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