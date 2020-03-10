Краснокнижный гриб под Петербургом начал размножаться, хотя обычно делает это летом

Очень редкий для нашей полосы гриб — краснокнижная Sarcosoma globosum, то есть саркосома шаровидная — замечен под Петербургом. Ещё более удивительно то, что фотографу удалось заснять процесс спороношения, который обычно происходит при температуре плюс 20–25 градусов.



Целую поляну саркосом нашёл в выходные в Ломоносовском районе Ленинградской области Антон Кубышкин из сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Как рассказал он «Фонтанке» 10 марта, фотосессия проходила при температуре воздуха плюс 3 градуса. Гриб подсветили фонариком, отчего тот нагрелся и начал выстреливать споры.