Краснокнижный гриб под Петербургом начал размножаться, хотя обычно делает это летом
Очень редкий для нашей полосы гриб — краснокнижная Sarcosoma globosum, то есть саркосома шаровидная — замечен под Петербургом. Ещё более удивительно то, что фотографу удалось заснять процесс спороношения, который обычно происходит при температуре плюс 20–25 градусов.
Целую поляну саркосом нашёл в выходные в Ломоносовском районе Ленинградской области Антон Кубышкин из сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Как рассказал он «Фонтанке» 10 марта, фотосессия проходила при температуре воздуха плюс 3 градуса. Гриб подсветили фонариком, отчего тот нагрелся и начал выстреливать споры.
«При фотосессии ни одна саркосома не пострадала, — отмечает фотограф. — Очень важно для науки не потерять данный вид. Просим вас относиться к нему с уважением и оберегать». Sarcosoma globosum включена в Красную книгу Ленинградской области и находится под охраной. В январе Смольный сообщал о том, что государственные инспекторы в области охраны окружающей среды усилили защиту краснокнижных видов грибов.
«Фонтанка» много раз писала о том, как флора и фауна реагируют на аномально тёплую зиму. Большинство животных и растений хорошо чувствуют себя в таких условиях, но есть исключения, для которых наличие снега и льда является жизненно необходимым. Это, например, зайцы и нерпы.