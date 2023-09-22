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    Минобороны РФ: вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев

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    11 комментариев

    Армянские вооруженные формирования Арцаха (Нагорного Карабаха) начали сдачу вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев, сообщает 22 сентября ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

    На момент публикации сообщается о сдаче шести единиц бронетехники и более 800 единиц стрелкового оружия.

    Напомним, в Ереване третьи сутки продолжаются протесты. Люди собираются возле здания правительства Армении и требуют отставки Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе. Они скандируют «Арцах!», «Борьба!» и «Никол — предатель!», передает Sputnik Армения.

    По данным СМИ, в пятницу были задержаны уже 84 человека. Ещё как минимум 46 — в четверг.

    Справка:

    Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило, что проводит локальные антитеррористические меры против армянских военных в Карабахе.

    В Ереване     заявили, что ВС Армении в НКР нет.

    20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт (столица Арцаха) объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии расформирования и полного разоружения вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха», а также вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении» из зоны развертывания российского миротворческого контингента (по словам Пашиняна, ВС Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года).

    «Фонтанка» писала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    В зоне конфликта погибли 6 российских миротворцев, еще один был ранен.

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    Комментарии 11

    Вячеслав Русаков22 Сен 2023 в 20:34
    Вот так сдают православных братьев.....
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 20:30
    а ча миротворцы ешшо живы?
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 20:29
    Почему русские должны быть большими армянами, чем сами армяне? Нафиг.
    +0−0
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