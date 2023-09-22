Минобороны РФ: вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев

Армянские вооруженные формирования Арцаха (Нагорного Карабаха) начали сдачу вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев, сообщает 22 сентября ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
На момент публикации сообщается о сдаче шести единиц бронетехники и более 800 единиц стрелкового оружия.
Напомним, в Ереване третьи сутки продолжаются протесты. Люди собираются возле здания правительства Армении и требуют отставки Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе. Они скандируют «Арцах!», «Борьба!» и «Никол — предатель!», передает Sputnik Армения.
По данным СМИ, в пятницу были задержаны уже 84 человека. Ещё как минимум 46 — в четверг.