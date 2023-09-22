Протесты в Ереване продолжаются. Задержаны еще 84 человека

Очередная акция протеста началась в Ереване утром 22 сентября. Люди собрались возле здания правительства, где в тот момент проходило заседание премьера Никола Пашиняна с кабмином. Об этом сообщает ТАСС.



Собравшиеся требовали отставки Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе. Они скандировали слова «борьба» и «Никол — предатель», передает Sputnik Армения.