Протесты в Ереване продолжаются. Задержаны еще 84 человека

Очередная акция протеста началась в Ереване утром 22 сентября. Люди собрались возле здания правительства, где в тот момент проходило заседание премьера Никола Пашиняна с кабмином. Об этом сообщает ТАСС.
Собравшиеся требовали отставки Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе. Они скандировали слова «борьба» и «Никол — предатель», передает Sputnik Армения.
Митинг был запланирован оппозицией, поэтому полиция Еревана с самого утра готовила усиленную охрану у здания правительства и главной площади города, сообщает РИА Новости. В свою очередь протестующие, по данным агентства, полностью перекрыли несколько дорог в центре города.
По данным ТАСС, задержаны уже 84 человека. В их числе, как сообщает РИА Новости, один из лидеров оппозиции Андраник Теванян и сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон.
Ранее Пашинян пригрозил жесткой реакцией на попытки организовать массовые беспорядки в столице.
Акции протеста в Ереване продолжаются со вторника, 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале локальной «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Жители Армении обвиняют руководство страны и лично Никола Пашиняна в произошедшем.