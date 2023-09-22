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    Протесты в Ереване продолжаются. Задержаны еще 84 человека

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    15 комментариев

    Очередная акция протеста началась в Ереване утром 22 сентября. Люди собрались возле здания правительства, где в тот момент проходило заседание премьера Никола Пашиняна с кабмином. Об этом сообщает ТАСС.

    Собравшиеся требовали отставки Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе. Они скандировали слова «борьба» и «Никол — предатель», передает Sputnik Армения.

    Митинг был запланирован оппозицией, поэтому полиция Еревана с самого утра готовила усиленную охрану у здания правительства и главной площади города, сообщает РИА Новости. В свою очередь протестующие, по данным агентства, полностью перекрыли несколько дорог в центре города.

    По данным ТАСС, задержаны уже 84 человека. В их числе, как сообщает РИА Новости, один из лидеров оппозиции Андраник Теванян и сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон.

    Ранее Пашинян пригрозил жесткой реакцией на попытки организовать массовые беспорядки в столице.

    Акции протеста в Ереване продолжаются со вторника, 19 сентября, когда Азербайджан объявил о начале локальной «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Жители Армении обвиняют руководство страны и лично Никола Пашиняна в произошедшем.

    Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе днем 19 сентября. Спустя сутки Баку заявил, что армии удалось взять под контроль более 90 боевых позиций армянских военных и несколько стратегических высот в Нагорном Карабахе.

    Около полудня 20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт (столица Арцаха) объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии расформирования и полного разоружения вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха», а также вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении» из зоны развертывания российского миротворческого контингента. А 21 сентября в Евлахе состоялись переговоры между представителями Азербайджана и армян Карабаха.

    По словам премьера Армении Никола Пашиняна, Вооруженные силы Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года.

    Армения и Азербайджан оспаривали принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 года. В 2020 году началась вторая карабахская война, по итогам которой лидеры России, Азербайджана и Армении заключили соглашение о прекращении боевых действий. Страны договорились, что военные Армении и Азербайджана остаются на занятых позициях, ряд районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

    В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Эту же позицию он подтвердил 13 сентября.

    «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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    Комментарии 15

    Гость22 Сен 2023 в 14:47
    И кто финансирует этот протест, кому это выгодно. Кхе-кхе.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 14:17
    В каждой цепи коментов есть обязательно ципсошнис. Трудяги...
    +0−0
    chip122 Сен 2023 в 14:07
    Турция и Азербайджан не удовлетворится одним лишь Карабахом и попытаются воспользоваться занятостью РФ в СВО и не особо хорошими отношениями Пашиняна с Путиным, поэтому в интересах Армении будет смена президента на более продуманного политика!
    +0−0
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