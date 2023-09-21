Азербайджан согласился поставить гуманитарную помощь в Нагорный Карабах

Власти Азербайджана на встрече в Евлахе представили делегации армян Карабаха планы по реинтеграции. Об этом говорится в заявлении администрации президента республики по итогам встречи от 21 сентября.



Баку на встрече в Евлахе положительно ответил на просьбу армян Карабаха оказать гумпомощь, в частности, поставить топливо. Азербайджан отметил, что поставки гумпомощи и топлива начнутся в ближайшее время, тем самым будет обеспечено отопление в детских садах и школах, а также удовлетворены потребности служб скорой помощи и пожарных.

