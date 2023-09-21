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    Азербайджан согласился поставить гуманитарную помощь в Нагорный Карабах

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    Власти Азербайджана на встрече в Евлахе представили делегации армян Карабаха планы по реинтеграции. Об этом говорится в заявлении администрации президента республики по итогам встречи от 21 сентября.

    Баку на встрече в Евлахе положительно ответил на просьбу армян Карабаха оказать гумпомощь, в частности, поставить топливо. Азербайджан отметил, что поставки гумпомощи и топлива начнутся в ближайшее время, тем самым будет обеспечено отопление в детских садах и школах, а также удовлетворены потребности служб скорой помощи и пожарных.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил, что республика в Карабахе достигла всех целей и восстановила свой суверенитет после «антитеррористических мероприятий». По его словам, армянские формирования в Карабахе начали сдавать оружие, и он отметил, что в противном случае Азербайджан «пошел бы до конца».

    Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило, что проводит локальные антитеррористические меры против армянских военных в Карабахе. В Ереване заявили, что ВС Армении в НКР нет.

    20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт (столица Арцаха) объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии расформирования и полного разоружения вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха», а также вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении» из зоны развертывания российского миротворческого контингента (по словам Пашиняна, ВС Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года).

    «Фонтанка» писала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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