Представители Азербайджана и армян Карабаха встретятся в Евлахе

Делегация армян Нагорного Карабаха утром 21 сентября прибыла в Евлах (Азербайджан) на встречу с представителями Баку. Тема переговоров — реинтеграция армян Карабаха.
Азербайджанскую сторону на переговорах, как сообщает «Интерфакс», представляет депутат парламента Рамин Мамедов — ответственный за контакты с армянскими жителями Карабахского региона. Армян Карабаха представляет госминистр Артур Арутюнян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Баку готов обеспечить права всех армян Карабаха так, как это закреплено в конституции.
В Ереване минувшей ночью шли акции протеста. У здания кабмина задержаны, по данным местного МВД, 30 протестующих.
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