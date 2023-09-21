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    Представители Азербайджана и армян Карабаха встретятся в Евлахе

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    Делегация армян Нагорного Карабаха утром 21 сентября прибыла в Евлах (Азербайджан) на встречу с представителями Баку. Тема переговоров — реинтеграция армян Карабаха.

    Азербайджанскую сторону на переговорах, как сообщает «Интерфакс», представляет депутат парламента Рамин Мамедов — ответственный за контакты с армянскими жителями Карабахского региона. Армян Карабаха представляет госминистр Артур Арутюнян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Баку готов обеспечить права всех армян Карабаха так, как это закреплено в конституции.

    В Ереване минувшей ночью шли акции протеста. У здания кабмина задержаны, по данным местного МВД, 30 протестующих.

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