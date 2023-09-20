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    Пашинян: Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Карабахом

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    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации. Его транслировали в прямом эфире 20 сентября.

    Премьер заявил, что Армения не участвовала в составлении заявления о прекращении огня. При этом страна «принимает к сведению» решение властей Баку и Карабаха. Однако Пашинян отметил, что Еревану непонятен пункт заявления «о выводе армянских вооруженных сил». По его словам, Армения не имела армии в Нагорном Карабахе с августа 2021 года.

    Ранее Азербайджан и власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня в регионе. В Баку заявили, что «антитеррористические мероприятия» приостановлены с 20 сентября с 12:00 (мск). Обе стороны отметили, что соглашение достигнуто при участии российских миротворцев. О чем договорились стороны, читайте здесь.

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