Вывод войск Армении и разоружение. О чем договорились в Нагорном Карабахе

Азербайджан и власти непризнанного Нагорного Карабаха (официальное название — Республика Арцах) объявили о прекращении огня в регионе. В Баку заявили, что «антитеррористические мероприятия» приостановлены с 20 сентября с 12:00 мск.
Обе стороны отметили, что соглашение достигнуто при участии российских миротворцев. Sputnik Армения со ссылкой на администрацию главы Нагорного Карабаха раскрыло детали договоренностей, среди пунктов:
- соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха» и вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации;
- 21 сентября в городе Евлах состоится встреча между представителями местного армянского населения и властей Азербайджана, где будут обсуждаться поставленные Баку вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и жизнедеятельности местного населения в рамках Конституции Азербайджана;
- формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования «оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются, покидают территорию Азербайджана»;
- реализация этих процессов обеспечивается в координации с российскими миротворцами, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В Карабахе также называли причины пойти на соглашение с Баку. Там говорили, что предложение российских миротворцев прекратить огонь принято в том числе в связи с тем, что действия международного сообщества «в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны». Заявлял Степанакерт и о потерях.
Напомним, что целью операции Азербайджана заявлялось «разоружение и вывод армянских военных» с территории Карабаха. Боевые действия начались днем 19 сентября. По данным Еревана, количество погибших достигло 32 человек, среди жертв 7 гражданских, из них двое — дети. Еще более 200 человек ранены, среди них 35 гражданских, включая 13 детей. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Российские миротворцы находятся в Карабахе по соглашению, которое в 2020 году было подписано тремя сторонами: Арменией, Азербайджаном и Россией.