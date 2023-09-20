Вывод войск Армении и разоружение. О чем договорились в Нагорном Карабахе

Азербайджан и власти непризнанного Нагорного Карабаха (официальное название — Республика Арцах) объявили о прекращении огня в регионе. В Баку заявили, что «антитеррористические мероприятия» приостановлены с 20 сентября с 12:00 мск.



Обе стороны отметили, что соглашение достигнуто при участии российских миротворцев. Sputnik Армения со ссылкой на администрацию главы Нагорного Карабаха раскрыло детали договоренностей, среди пунктов:



соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха» и вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации;

