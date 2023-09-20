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    Вывод войск Армении и разоружение. О чем договорились в Нагорном Карабахе

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    Азербайджан и власти непризнанного Нагорного Карабаха (официальное название — Республика Арцах) объявили о прекращении огня в регионе. В Баку заявили, что «антитеррористические мероприятия» приостановлены с 20 сентября с 12:00 мск.

    Обе стороны отметили, что соглашение достигнуто при участии российских миротворцев. Sputnik Армения со ссылкой на администрацию главы Нагорного Карабаха раскрыло детали договоренностей, среди пунктов:

    • соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха» и вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации;
    • 21 сентября в городе Евлах состоится встреча между представителями местного армянского населения и властей Азербайджана, где будут обсуждаться поставленные Баку вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и жизнедеятельности местного населения в рамках Конституции Азербайджана;
    • формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования «оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются, покидают территорию Азербайджана»;
    • реализация этих процессов обеспечивается в координации с российскими миротворцами, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

    В Карабахе также называли причины пойти на соглашение с Баку. Там говорили, что предложение российских миротворцев прекратить огонь принято в том числе в связи с тем, что действия международного сообщества «в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны». Заявлял Степанакерт и о потерях.

    Напомним, что целью операции Азербайджана заявлялось «разоружение и вывод армянских военных» с территории Карабаха. Боевые действия начались днем 19 сентября. По данным Еревана, количество погибших достигло 32 человек, среди жертв 7 гражданских, из них двое — дети. Еще более 200 человек ранены, среди них 35 гражданских, включая 13 детей. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    Российские миротворцы находятся в Карабахе по соглашению, которое в 2020 году было подписано тремя сторонами: Арменией, Азербайджаном и Россией.

    В 2020 году началась Вторая карабахская война, по итогам которой лидеры России, Азербайджана и Армении заключили соглашение о прекращении боевых действий. Страны договорились, что военные Армении и Азербайджана остаются на занятых позициях, ряд районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

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