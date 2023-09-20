Первые погибшие, Россия эвакуирует гражданское население. Обострение в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале локальных «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Официально главная цель — «разоружение и вывод армянских военных» с этой территории. В Ереване на это заявили, что власти Азербайджана завершают «политику этнических чисток», а вооруженных сил Армении вовсе нет на территории Карабаха.
Ситуация в Карабахе
По последним данным, количество погибших среди гражданского населения в результате военной операции Азербайджана против Нагорного Карабаха достигло 32 человек, среди погибших 7 гражданских, из них двое — дети. Еще более 200 человек ранены, среди них них 35 гражданских, включая 13 детей, сообщил уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян.
Азербайджанские военные рассказали о захвате в качестве трофеев военной техники Армении, о чем заявил глава пресс-службы МО Азербайджана, полковник Анар Эйвазов. Уточняется, что речь идет о четырех минометах и шести боевых машинах марки «Урал», в которых находились минометные снаряды.
Минобороны РФ сообщило об эвакуации более двух тысяч мирных жителей из Карабаха. Больше половины из них — дети. Врачи-специалисты медицинского отряда специального назначения оказали помощь жителям, получившим ранения.
Минобороны России
Российские миротворцы подтверждают многочисленные факты нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения с 12 часов дня 19 сентября.
При этом Минобороны Азербайджана опровергает сообщения об обстреле сопровождаемой российскими миротворцами гражданской колонны на Лачинской дороге.
Реакция мирового сообщества
Россия призывала конфликтующие стороны исключить жертвы среди гражданского населения в Нагорном Карабахе и остановить кровопролитие, говорится в сообщении МИД РФ.
«Военного решения ситуации не существует», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам Блинкена, президент Алиев выразил готовность прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха.
Обеспокоены военной эскалацией в Нагорном Карабахе также власти Бразилии, Франции. Республика Беларусь выразила готовность приложить все усилия для достижения мира на Южном Кавказе. Канцлер ФРГ Олаф Шольц настаивает на дипломатическом урегулировании ситуации в Карабахе.
Протесты в Ереване
Как только ситуация в Карабахе обострилась, жители Еревана вышли с протестами к зданию правительства и посольства РФ. В пресс-службе полиции Армении сообщили радио Sputnik, что в итоге 16 человек были задержаны, из них 11 протестовали у здания правительства, еще 5 — у посольства РФ в Ереване.
Однако протестующие не собираются никуда уходить. Так, глава блока «Мать Армении» Андраник Теванян призвал начать круглосуточный протест в установленных на площади палатках. Недовольные граждане требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает госагентство ТАСС.
Протестующие поздно вечером заблокировали здание посольства РФ в Ереване. Однако в ночь на среду полиции удалось разблокировать здание диппредставительства.