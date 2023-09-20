Первые погибшие, Россия эвакуирует гражданское население. Обострение в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале локальных «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Официально главная цель — «разоружение и вывод армянских военных» с этой территории. В Ереване на это заявили, что власти Азербайджана завершают «политику этнических чисток», а вооруженных сил Армении вовсе нет на территории Карабаха.

Ситуация в Карабахе

По последним данным, количество погибших среди гражданского населения в результате военной операции Азербайджана против Нагорного Карабаха достигло 32 человек, среди погибших 7 гражданских, из них двое — дети. Еще более 200 человек ранены, среди них них 35 гражданских, включая 13 детей, сообщил уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян.