Пашинян назвал боевые действия Азербайджана в Карабахе «этническими чистками армян»

В связи с начатыми Азербайджаном боевыми действиями на территории Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности. В ходе заседания Пашинян заявил, что так называемая «антитеррористическая операция» Баку имеет целью взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе и начать там «этнические чистки армян».
«Республика Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Карабахе»,
заявил Никол Пашинян (цитата по радио Sputnik)
По его словам, внутренние и внешние силы пытаются втянуть Армению в войну, однако «вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нет». Его слова приводит госагентство ТАСС.
К тому же из разных мест звучат призывы к госперевороту в Армении, которые он призвал игнорировать, уточняет РИА Новости.
19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о проведении «локальных антитеррористических мероприятий» для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. Для этого азербайджанские военные решили вывести из строя позиции армянских ВС, их боевые средства и объекты военного назначения.
Ранее армянский МИД попросил помощи у Совбеза ООН и миротворцев РФ в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об официальном признании руководством Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.