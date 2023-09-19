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    Карабахский конфликт

    Пашинян назвал боевые действия Азербайджана в Карабахе «этническими чистками армян»

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    В связи с начатыми Азербайджаном боевыми действиями на территории Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности. В ходе заседания Пашинян заявил, что так называемая «антитеррористическая операция» Баку имеет целью взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе и начать там «этнические чистки армян».

    «Республика Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Карабахе»,
    заявил Никол Пашинян (цитата по радио Sputnik)

    По его словам, внутренние и внешние силы пытаются втянуть Армению в войну, однако «вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе нет». Его слова приводит госагентство ТАСС.

    К тому же из разных мест звучат призывы к госперевороту в Армении, которые он призвал игнорировать, уточняет РИА Новости.

    19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о проведении «локальных антитеррористических мероприятий» для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. Для этого азербайджанские военные решили вывести из строя позиции армянских ВС, их боевые средства и объекты военного назначения.

    Ранее армянский МИД попросил помощи у Совбеза ООН и миротворцев РФ в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об официальном признании руководством Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.

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