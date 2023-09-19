Армения призвала ООН и миротворцев предпринять меры для прекращения боевых действий в Карабахе

МИД Армении обратился к Совету Безопасности ООН и дислоцированным в Нагорном Карабахе российским миротворцам. Министерство призвало предпринять меры для прекращения боевых действий. Заявление опубликовано 19 сентября на официальном сайте ведомства.
«Это призыв к международным партнерам, членам Совета Безопасности ООН, имеющим первостепенное обязательство по поддержанию международного мира и безопасности, к российскому миротворческому контингенту, дислоцированному в Нагорном Карабахе, на основании подписанного главами Армении, Азербайджана и России в 2020 году соглашения, предпринять четкие и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии Азербайджана», — говорится в сообщении МИД.
Ранее МИД Азербайджана заявил, что единственным путем достижения мира в Карабахе является полный вывод армянских военных из региона и роспуск режима в Степанакерте.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Целью заявлено «восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе».