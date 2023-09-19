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    Карабахский конфликт

    Армения призвала ООН и миротворцев предпринять меры для прекращения боевых действий в Карабахе

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    МИД Армении обратился к Совету Безопасности ООН и дислоцированным в Нагорном Карабахе российским миротворцам. Министерство призвало предпринять меры для прекращения боевых действий. Заявление опубликовано 19 сентября на официальном сайте ведомства.

    «Это призыв к международным партнерам, членам Совета Безопасности ООН, имеющим первостепенное обязательство по поддержанию международного мира и безопасности, к российскому миротворческому контингенту, дислоцированному в Нагорном Карабахе, на основании подписанного главами Армении, Азербайджана и России в 2020 году соглашения, предпринять четкие и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии Азербайджана», — говорится в сообщении МИД.

    Ранее МИД Азербайджана заявил, что единственным путем достижения мира в Карабахе является полный вывод армянских военных из региона и роспуск режима в Степанакерте.

    19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Целью заявлено «восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе».

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