МИД Азербайджана: условие мира — вывод армянских военных из Карабаха

Единственным путем достижения мира в Карабахе является полный вывод армянских военных из региона и роспуск режима в Степанакерте, заявил 19 сентября МИД Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным Минобороны страны, для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе созданы гуманитарные коридоры и пункты приёма.



«Принимая во внимание размещение подразделениями ВС Армении огнестрельного оружия вблизи мест проживания, мы призываем гражданское население в этом районе держаться подальше от военных объектов и не оказывать поддержку подразделениям ВС Армении», — говорится в заявлении ведомства.

