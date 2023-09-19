    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, вос

    757мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.65eur103.09

    МИД Азербайджана: условие мира — вывод армянских военных из Карабаха

    1594
    27 комментариев

    Единственным путем достижения мира в Карабахе является полный вывод армянских военных из региона и роспуск режима в Степанакерте, заявил 19 сентября МИД Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.

    По данным Минобороны страны, для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе созданы гуманитарные коридоры и пункты приёма.

    «Принимая во внимание размещение подразделениями ВС Армении огнестрельного оружия вблизи мест проживания, мы призываем гражданское население в этом районе держаться подальше от военных объектов и не оказывать поддержку подразделениям ВС Армении», — говорится в заявлении ведомства.

    Жителей предупреждают с помощью SMS, информационных листовок, громкоговорителей. Женщинам, детям, пожилым людям, больным, лицам с ограниченными возможностями обещана медицинская и другая помощь, питьевая вода, питание. Будет организована охрана административных, образовательных, медицинских, религиозных и других социальных объектов.

    19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Целью заявлено «восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе». Минобороны заявило, что позиции армии Армении выводятся из строя с использованием высокоточного оружия, гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются. Кроме того, как передаёт РИА Новости, МО страны сообщило, что позиции азербайджанских ВС на Агдамском направлении интенсивно обстреливаются армянскими ВС.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Конфликт в Нагорном КарабахеАзербайджанАрмения
    ЛАЙК4
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close