МИД Азербайджана: условие мира — вывод армянских военных из Карабаха

Единственным путем достижения мира в Карабахе является полный вывод армянских военных из региона и роспуск режима в Степанакерте, заявил 19 сентября МИД Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Минобороны страны, для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе созданы гуманитарные коридоры и пункты приёма.
«Принимая во внимание размещение подразделениями ВС Армении огнестрельного оружия вблизи мест проживания, мы призываем гражданское население в этом районе держаться подальше от военных объектов и не оказывать поддержку подразделениям ВС Армении», — говорится в заявлении ведомства.
Жителей предупреждают с помощью SMS, информационных листовок, громкоговорителей. Женщинам, детям, пожилым людям, больным, лицам с ограниченными возможностями обещана медицинская и другая помощь, питьевая вода, питание. Будет организована охрана административных, образовательных, медицинских, религиозных и других социальных объектов.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Целью заявлено «восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе». Минобороны заявило, что позиции армии Армении выводятся из строя с использованием высокоточного оружия, гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются. Кроме того, как передаёт РИА Новости, МО страны сообщило, что позиции азербайджанских ВС на Агдамском направлении интенсивно обстреливаются армянскими ВС.