Взаимные обвинения и вечный кризис. Что предшествовало эскалации в Нагорном Карабахе

Фото: кадр из видео тг-канала Ararat Поделиться Поделиться





Днем 19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, где остаются российские миротворцы. По заверению азербайджанской стороны, Россия была в курсе о проводимых мероприятиях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий.



Нагорный Карабах — территория, о принадлежности которой спорят столетиями. Но новую остроту конфликт приобрел во время перестройки. С тех пор эскалация возникает регулярно.





Годы перестройки К 1987–1988 годам в Армении и Азербайджане наблюдался сильный подъем национального движения. Это привело к тому, что за короткое время в споры о принадлежности Нагорного Карабаха оказалось вовлечено большинство жителей обеих республик. Руководство страны в то время политических действий по ситуации не принимало. В результате 2 сентября 1991 года была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, которую не признала ни одна страна ООН. Во время вооруженного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Период между 1994 и 2020 годами можно назвать относительно спокойным, кроме четырехдневной эскалации в 2016 году. Несмотря на усилия Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, США и Франция, за 30 лет вопрос Нагорного Карабаха не удалось решить.



Вторая карабахская В 2020 году началась Вторая карабахская война, по итогам которой лидеры России, Азербайджана и Армении заключили соглашение о прекращении боевых действий. Страны договорились, что военные Армении и Азербайджана остаются на занятых позициях, ряд районов Нагорного Карабаха перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.



Политический кризис в Армении Подобный исход армянское общество признало неудачей премьера Никола Пашиняна. В 2020 году он подал в отставку. Однако в ходе внеочередных выборов летом 2021 партия «Гражданский договор» получила абсолютное большинство в парламенте, а кресло премьера вновь досталось Пашиняну.



Международный суд ООН о расовой дискриминации В сентябре 2021 года власти Армении инициировали судебное разбирательство в Международном суде ООН. Ереван обвинил Баку в расовой дискриминации, которая, по мнению армянской стороны, продолжалась на протяжении десятилетий и вылилась в военный конфликт 2020 года. Тогда Баку подал ответный иск. В нем говорилось, что Армения продолжает дискриминировать азербайджанцев в регионе на основании их этнического происхождения.

Международный суд ООН потребовал от обеих сторон предотвратить разжигание расовой ненависти, сообщал «Коммерсантъ». Что касалось исключительно Азербайджана, то суд обязал Баку защитить от насилия всех лиц, взятых в плен во время конфликта в 2020 году, а также предотвратить акты вандализма в отношении армянского наследия на территории Нагорного Карабаха.

Неподписанное мирное соглашение В 2021 году прошли переговоры с участием глав России, Азербайджана и Армении. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении огня и совместных действиях во имя стабилизации ситуации на границе республик.

10 марта 2022 года Баку направил в Ереван предложение о заключении мирного соглашения из пяти базовых принципов, среди которых — взаимное признание суверенитета, территориальной целостности и отсутствие территориальных претензий друг к другу, а также отсутствие угроз безопасности, делимитация (краткое положение о прохождении линии и направления границы, которое определяется путем переговоров. — Прим. ред.) общей границы и разблокировка транспортных коммуникаций. Хотя Армения посчитала принципы приемлемыми, это не помогло решить проблему, поскольку каждая из сторон начала трактовать оговоренные пункты в свою пользу.

В итоге соглашение так и не было составлено.

Обострение 2022 года 13 сентября появились сообщения об артобстрелах населенных пунктов Армении со стороны Азербайджана. Тогда Совбез Армении обратился за помощью к России, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. По поручению Путина вечером того же дня в Армению была направлена миссия во главе с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. 29 сентября Зась сообщил Пашиняну об итогах миссии. В ноябре того же года Пашинян обвинил ОДКБ в отсутствии четкой политической оценки ситуации. Это, по мнению премьер-министра, могло дать «зеленый свет» для дальнейшей агрессии против Армении.

Лачинский коридор В декабре 2022 года ситуация в регионе ухудшилась из-за блокировки Лачинского коридора — единственного пути сообщения между Нагорным Карабахом и Арменией. Азербайджанские экологические активисты неожиданно установили палатки и перекрыли движение. Они объяснили свои действия тем, что в Нагорном Карабахе незаконно добывают руду, что наносит ущерб окружающей среде. Так как их не пустили на контролируемую армянской стороной территорию, протест проходил прямо на дороге.

В июне 2023 года военные Азербайджана заблокировали все гуманитарные грузы по Лачинскому коридору. Баку согласился пропускать только кареты скорой помощи. Из-за этого в регионе начались трудности с поставками продовольствия. Баку предложил перевозить продукты питания и лекарства по маршруту Агдам — Аскеран. Однако альтернативный путь заблокировали карабахские армяне, заявила азербайджанская сторона.

Помощь Евросоюза

В январе 2023 года главы министерств иностранных дел стран Евросоюза утвердили создание гражданской миссии в Армении (EUMA) для «содействия урегулированию на Кавказе». В России заявили, что появление в приграничных районах Армении представителей ЕС лишь обострит ситуацию в регионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что миссия ЕС в Армении — это попытка выдавить Россию из региона.





Осталось одно условие Тщетные попытки подписать мирное соглашение привели к тому, что правительство Армении согласилось принять условия Азербайджана, но с гарантиями, что население Нагорного Карабаха не будет подвергаться «этническим чисткам».

На это Ильхам Алиев заявил, что армяне смогут жить в Азербайджане наравне с другими гражданами республики.

Учения Армении и США 11 сентября в Армении стартовали совместные с Соединенными Штатами учения Eagle Partner 2023, которые должны завершиться завтра, 20 сентября. Это насторожило Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет будет анализировать, почему Армения приняла решение провести военные учения именно с США, а не с ОДКБ.

Ратификация Римского статута

Ко всему прочему Армения начала процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда, который в 2023 году выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ратификация документа вызвала негативную реакцию в Министерстве иностранных дел РФ — во внешнеполитическом ведомстве выразили протест из-за недружественных шагов Еревана.