Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня после переговоров с Шойгу

Армения и Азербайджан прекратили боевые действия на границе после переговоров глав военных ведомств стран с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
«Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь в восточной приграничной зоне Республики Армения прекратился с 18:30 (17:30 по мск), ситуация относительно стабилизировалась», — заявили 16 ноября в Минобороны Армении.
Ранее Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном и руководителем военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Участники обсудили ситуацию на границе в районе горы Килисали. Министр обороны России призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки.
Также президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.