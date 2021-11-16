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Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня после переговоров с Шойгу

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Армения и Азербайджан прекратили боевые действия на границе после переговоров глав военных ведомств стран с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь в восточной приграничной зоне Республики Армения прекратился с 18:30 (17:30 по мск), ситуация относительно стабилизировалась», — заявили 16 ноября в Минобороны Армении.

Ранее Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном и руководителем военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Участники обсудили ситуацию на границе в районе горы Килисали. Министр обороны России призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки.

Также президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

16 ноября в Минобороны Армении заявили, что в результате наступления азербайджанской армии на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны два боевых поста. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал события на границе прямой агрессией Азербайджана. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях.

О перестрелках Минобороны Армении сообщало ещё 14 ноября. Тогда в военном ведомстве Еревана опровергли все сообщения СМИ о проникновении азербайджанской военной техники на территорию страны. Совет безопасности Армении в понедельник подтверждал информацию о применении бронетехники и захвате четырех армянских постов, которые позже были оставлены ВС Азербайджана. 15 ноября был отправлен в отставку министр обороны Аршак Карапетян.

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Комментарии (2)

пазузу
армия №1 по данным воскресного вечера ведет переговоры? однако! тут даже киса бессилен...ждем огурцов
Денеб
Вот, что Шойгу животворящий делает!
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