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Шойгу призвал Армению и Азербайджан прекратить провокации на границе

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном и руководителем военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом 16 ноября пишет ТАСС.

«Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки», — заявили в Минобороны России.

В ходе переговоров с Шойгу представители Армении и Азербайджана обвинили друг друга в провокациях. Министр обороны РФ уведомил, что готов «приложить все усилия для прекращения боевых действий на границе».

16 ноября в Минобороны Армении заявили, что в результате наступления азербайджанской армии на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны два боевых поста. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал события на границе прямой агрессией Азербайджана.

О перестрелках Минобороны Армении сообщало ещё 14 ноября. Тогда в военном ведомстве Еревана опровергли все сообщения СМИ о проникновении азербайджанской военной техники на территорию страны. Совет безопасности Армении в понедельник подтверждал информацию о применении бронетехники и захвате четырех армянских постов, которые позже были оставлены ВС Азербайджана. 15 ноября был отправлен в отставку министр обороны Аршак Карапетян.

В сентябре 2020 года Армения и Азербайджан нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Стороны обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 10 ноября договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2 000 российских военных.

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Комментарии (1)

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.... на границе ? Cудя по доступным материалам азербайджанская сторона пробивает коридор в Нахичевань через армянскую территорию.
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