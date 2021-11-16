Шойгу призвал Армению и Азербайджан прекратить провокации на границе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном и руководителем военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом 16 ноября пишет ТАСС.
«Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки», — заявили в Минобороны России.
В ходе переговоров с Шойгу представители Армении и Азербайджана обвинили друг друга в провокациях. Министр обороны РФ уведомил, что готов «приложить все усилия для прекращения боевых действий на границе».
16 ноября в Минобороны Армении заявили, что в результате наступления азербайджанской армии на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны два боевых поста. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал события на границе прямой агрессией Азербайджана.