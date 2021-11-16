«Противник использует артиллерийские средства, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра». Минобороны Армении заявляет о нападении Азербайджана

«Противник использует артиллерийские средства, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла ответные действия. В результате ожесточенной перестрелки у противника имеется потеря бронетехники», — уточняется в сообщении на сайте минобороны Армении.

Министерство обороны Армении заявляет о «провокации в направлении восточной границы», которую предприняли вооруженные силы Азербайджана. Во вторник, 16 ноября, армянские военные сообщили об обстреле позиций на границе.

В минобороны Азербайджана заявили, что «в ответ на провокацию армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны».



«Обстановка на границе остается напряженной, ведутся боевые действия. Минобороны будет регулярно информировать общественность о ситуации на границе», — цитирует РИА Новости заявление азербайджанского ведомства.



При этом агентство Sputnik сообщает, что азербайджанская сторона взяла в плен шестерых солдат армии Армении. Официального подтверждения пока нет, но уточняется, что перестрелки идут в районе горы Цицернакар в Сюникской области.



За последние дни азербайджанские вооруженные силы продвинулись вперед на два километра и смогли взять под контроль четыре армянские позиции, рассказал агентству глава общины в селе Нораван Сюникской области Славик Папян.



О перестрелках минобороны Армении сообщало ещё 14 ноября. Тогда в военном ведомстве Еревана опровергли все сообщения СМИ о проникновении азербайджанской военной техники на территорию страны. Совет безопасности Армении в понедельник подтверждал информацию о применении бронетехники и захвате четырех армянских постов, которые позже были оставлены ВС Азербайджана. 15 ноября был отправлен в отставку министр обороны Аршак Карапетян.

